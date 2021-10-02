До Динамо не уволят? Барселона неожиданно поддержала Кумана

Жоан Лапорта пока не планирует увольнение

  • 02.10.2021 17:50
  • 701 просмотр
  • 3 комментария
До Динамо не уволят? Барселона неожиданно поддержала Кумана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Барселоны» Рональд Куман, который сам уже готовится к увольнению, неожиданно получил поддержку президента клуба Жоана Лапорты.

«Как бы мы не сыграли с «Атлетико», Куман останется тренером. Рональд - легенда «Барселоны», большой болельщик нашей команды».

«Он был назначен в очень сложный момент, нужно его поддержать. Надеемся, ситуация улучшится», - сказал Лапорта.

«Барселона» после паузы на матчи сборных сыграет против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    просто парень
    просто парень, 02.10.2021 18:14
    +2
    IngvarS, 02.10.2021 18:01
    Приятно, что каталонцы в нас верят)))
    У них есть все основания расчитывать, что после 4 тура у Барселоны будет 6 очков против 4 очков у Бенфики и домашняя игра с той же Бенфикой в запасе. С учетом слабой игры Динамо и силы Баварии выход Барсы со 2-го места почти гарантирован.
    Ахах вот такие, недоэкспэрты как ты потом почему-то язык в жопу засовывают и ничего сказать не могут😂
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    IngvarS
    online
    IngvarS, 02.10.2021 18:01
    -3
    Приятно, что каталонцы в нас верят)))
    У них есть все основания расчитывать, что после 4 тура у Барселоны будет 6 очков против 4 очков у Бенфики и домашняя игра с той же Бенфикой в запасе. С учетом слабой игры Динамо и силы Баварии выход Барсы со 2-го места почти гарантирован.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 02.10.2021 17:53
    -5
    С Куманом или без него цыганоболид получит в Барсе минимум 4
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