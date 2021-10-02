До Динамо не уволят? Барселона неожиданно поддержала Кумана

Тренер «Барселоны» Рональд Куман, который сам уже готовится к увольнению, неожиданно получил поддержку президента клуба Жоана Лапорты.

«Как бы мы не сыграли с «Атлетико», Куман останется тренером. Рональд - легенда «Барселоны», большой болельщик нашей команды».

«Он был назначен в очень сложный момент, нужно его поддержать. Надеемся, ситуация улучшится», - сказал Лапорта.

«Барселона» после паузы на матчи сборных сыграет против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.