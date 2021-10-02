До Динамо не уволят? Барселона неожиданно поддержала Кумана

Тренер «Барселоны» Рональд Куман, который сам уже готовится к увольнению, неожиданно получил поддержку президента клуба Жоана Лапорты.
«Как бы мы не сыграли с «Атлетико», Куман останется тренером. Рональд - легенда «Барселоны», большой болельщик нашей команды».
«Он был назначен в очень сложный момент, нужно его поддержать. Надеемся, ситуация улучшится», - сказал Лапорта.
«Барселона» после паузы на матчи сборных сыграет против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.
Источник — Marca
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У них есть все основания расчитывать, что после 4 тура у Барселоны будет 6 очков против 4 очков у Бенфики и домашняя игра с той же Бенфикой в запасе. С учетом слабой игры Динамо и силы Баварии выход Барсы со 2-го места почти гарантирован.
У них есть все основания расчитывать, что после 4 тура у Барселоны будет 6 очков против 4 очков у Бенфики и домашняя игра с той же Бенфикой в запасе. С учетом слабой игры Динамо и силы Баварии выход Барсы со 2-го места почти гарантирован.
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