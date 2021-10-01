Рональд КУМАН: «Я уже собираюсь на выход»

Наставник «Барселоны» - о своем будущем

  • 01.10.2021 20:44
  • 1508 просмотров
  • 2 комментария
Рональд КУМАН: «Я уже собираюсь на выход»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о том, какие его лучший и худший моменты на период работы с клубом, откуда его в ближайшее время могут уволить:

«Мой лучший момент в «Барселоне»? Мне очень сложно об этом сейчас говорить. Я уже собираюсь на выход. Не знаю. Наверное, подписание контракта с клубом. Какой худший? Естественно, уход Месси.

Сможет ли другой тренер добиться успеха с этой командой? Зачем вы меня спрашиваете? Мне за других тренеров отвечать? Знаете, был бы у меня мешок денег, Месси остался бы в «Барселоне».

Что касается моего нынешнего состава, то я бы позвал других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле».

Ранее сообщалось о том, что «Барселону» может возглавить Андреа Пирло.

Источник — Marca

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 01.10.2021 20:51
    -5
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 20:50
    Эхььь, а дырявая ботоферма уже планы строила как дважды вас обыгрывает, все планы в урну
    Они даже такую Барсу не обыграют, я более чем уверен.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 20:50
    -8
    Эхььь, а дырявая ботоферма уже планы строила как дважды вас обыгрывает, все планы в урну
    Ссылка
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