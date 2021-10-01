Рональд КУМАН: «Я уже собираюсь на выход»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о том, какие его лучший и худший моменты на период работы с клубом, откуда его в ближайшее время могут уволить:

«Мой лучший момент в «Барселоне»? Мне очень сложно об этом сейчас говорить. Я уже собираюсь на выход. Не знаю. Наверное, подписание контракта с клубом. Какой худший? Естественно, уход Месси.

Сможет ли другой тренер добиться успеха с этой командой? Зачем вы меня спрашиваете? Мне за других тренеров отвечать? Знаете, был бы у меня мешок денег, Месси остался бы в «Барселоне».

Что касается моего нынешнего состава, то я бы позвал других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле».

Ранее сообщалось о том, что «Барселону» может возглавить Андреа Пирло.