Лапорта настаивает на назначении Пирло

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен назначить на должность главного тренера Андреа Пирло.

Как сообщает источник, именно итальянский специалист по мнению президента клуба отвечает всем его требованиям. Он потребует самую маленькую зарплату и в данный момент находится без работы.

Напомним, что после поражения от «Бенфики» Рональд Куман находится на грани отставки.