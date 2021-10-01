Лапорта настаивает на назначении Пирло

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен назначить на должность главного тренера Андреа Пирло.
Как сообщает источник, именно итальянский специалист по мнению президента клуба отвечает всем его требованиям. Он потребует самую маленькую зарплату и в данный момент находится без работы.
Напомним, что после поражения от «Бенфики» Рональд Куман находится на грани отставки.
Источник — Fichajes.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.