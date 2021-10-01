Лапорта настаивает на назначении Пирло

Рональд Куман вскоре будет уволен

  • 01.10.2021 11:50
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
Лапорта настаивает на назначении Пирло
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен назначить на должность главного тренера Андреа Пирло.

Как сообщает источник, именно итальянский специалист по мнению президента клуба отвечает всем его требованиям. Он потребует самую маленькую зарплату и в данный момент находится без работы.

Напомним, что после поражения от «Бенфики» Рональд Куман находится на грани отставки.

Источник — Fichajes.com

(2 голоса)

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Комментарии
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    Prokop
    Prokop, 01.10.2021 11:57
    0
    Супер! Шило на мило. Юве, Барса. А Пірло не хоче взяти умовну Спецію чи Кальярі і вивести їх в єврокубки. Може йому Баварію подайте. P.s. Як гравець, то він профі
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