Куман уже 30 сентября может быть уволен из Барселоны

Поражение от «Бенфики» трудно простить

  • 30.09.2021 09:05
  • 1213 просмотров
  • 2 комментария
Куман уже 30 сентября может быть уволен из Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в ближайшее время может быть уволен.

Как сообщает испанская пресса, уже сегодня, 30 сентября, руководство клуба рассмотрит этот вопрос.

Отмечается, что Каталонцы не осмелились принимать решение сразу после матча ЛЧ с «Бенфикой», пока команда находилась в Лиссабоне.

Напомним, накануне «Барселона» со счетом 0:3 уступила «Бенфике» в Лиге чемпионов.

30 сентября состоится встреча руководителей клуба, на которой рассмотрят отставку Кумана.

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Источник — Sport.es

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 09:30
    +1
    унылая унылая Барса, перемены нужны определенно
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 30.09.2021 09:27
    +3
    Уход Месси и других игроков, не может не сказываться на игре команды.
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