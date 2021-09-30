Куман уже 30 сентября может быть уволен из Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в ближайшее время может быть уволен.

Как сообщает испанская пресса, уже сегодня, 30 сентября, руководство клуба рассмотрит этот вопрос.

Отмечается, что Каталонцы не осмелились принимать решение сразу после матча ЛЧ с «Бенфикой», пока команда находилась в Лиссабоне.

Напомним, накануне «Барселона» со счетом 0:3 уступила «Бенфике» в Лиге чемпионов.

30 сентября состоится встреча руководителей клуба, на которой рассмотрят отставку Кумана.

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