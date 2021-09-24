Кем заменить Кумана? Шесть вариантов для Барселоны

Судя по всему, 58-летнему нидерландскому специалисту Рональду Куману недолго осталось пробыть на посту главного тренера «Барселоны». Еще перед недавним поединком против «Кадиса» в прессе появились слухи, что руководство каталонцев не простит наставнику потерю очков в игре со столь скромным оппонентом. «Блаугранас» сыграли вничью 0:0, а нервы у Кумана не выдержали, и он был удален в концовке поединка.

Украинских болельщиков вопрос нового главного тренера «Барселоны» интересует, прежде всего, в аспекте скорой встречи каталонцев с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов, которая состоится уже 20 октября. Не исключено, что к этой игре «блаугранас» будет готовить совсем другой специалист. Но кто, если не Куман?

Вариант № 1 (преемственно-логичный) – Эрик ТЕН ХАГ

У «Барселоны» давно складываются особые отношения с тренерами из Нидерландов. Достаточно вспомнить фамилии легендарных Ринуса Михелса, Йохана Кройфа, Луи ван Гала, Франка Райкарда, каждый из которых добивался успехов с каталонской командой. Персона Рональда Кумана, сумевшего пока выиграть лишь один Кубок Испании, в этом ряду выглядит несколько несуразно, однако вряд ли руководству «Барсы» сейчас стоит слишком кардинально менять вектор – не в лучшей ситуации находится клуб, чтобы затевать масштабные перемены в команде.

Поэтому крайне логично было бы заменить одного нидерландца на другого – Рональда Кумана на Эрика тен Хага, который с 2017 года работает главным тренером «Аякса» и, откровенно говоря, уже засиделся на одном месте. 51-летний коуч амстердамцев уже доказал, что способен выводить молодых и талантливых футболистов на новый уровень, а это именно то, над чем нынешней «Барселоне» стоит капитально поработать, чтобы ограничить финансовые растраты, и не провалиться в результатах.

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Более того, тактические методы работы тен Хага в Европе заслужили самых лестных отзывов, ведь многие еще помнят фантастическую победу «Аякса» в Мадриде над «Реалом» со счетом 4:1 в Лиге чемпионов-2018/19, да и последующий проход «Ювентуса» - тоже. При тен Хаге амстердамцы демонстрируют современный футбол, который интересно смотреть болельщикам, и который дает результат. Всего этого сейчас остро не хватает «Барселоне», но вот является ли вариант с «блаугранас» ныне интересным для коуча «Аякса» - вопрос со звездочкой. Сам тен Хаг недавно довольно сдержанно прокомментировал возможность работы с «Барселоной»: «У нас есть дела с «Аяксом», – ответил специалист, предпочтя максимально быстро завершить разговор.

Вариант № 2 (идеальный) – ХАВИ

«Барселону» уже достаточно давно связывают с Хави Эрнандесом, который является воспитанником каталонского клуба и большую часть профессиональной карьеры игрока посвятил именно «блаугранас». Заканчивал играть Хави в Катаре, где провел четыре года в составе «Аль-Садда», а затем принял предложение возглавить эту команду в качестве тренера.

В минувшем сезоне «Аль-Садд» Хави наконец-то дал результат, на который рассчитывали собственники – выиграл чемпионат и Кубок Катара. После этого, на фоне проблем в «Барселоне», практически сразу же заговорили о целесообразности для боссов «блаугранас» вернуть испанца на родину, однако Куман остался на должности, а Хави продолжил трудиться во благо «Аль-Садда». Сейчас, когда кресло под нидерландцем раскачивается, как лодка во время шторма, именно персона Хави видится многим фанатам «Барселоны» идеальной заменой для нынешнего тренера.

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Важно понимать, что Хави – это почти идеальное назначения для президента Жоана Лапорты. Этому тренеру болельщики априори будут готовы простить куда большее, нежели любым другим специалистам извне. С учетом того, что в «Барселоне», кажется, назревает серьезная перестройка состава и экономики, Хави очень помог бы Лапорте и другим руководителям снизить поток критики в адрес менеджмента. Другой вопрос в том, что заполучить испанского тренера будет весьма непросто – в его контракте с «Аль-Саддом» нет никаких оговорок, которые бы облегчили переход в «Барселону», а выплачивать неустойку и решать вопрос исключительно деньгами каталонский клуб в своем нынешнем положении, похоже, не совсем способен…

Вариант № 3 (оптимальный) – Роберто МАРТИНЕС

48-летний испанец Роберто Мартинес с 1995 года не работал на родине, когда, еще будучи футболистом, покинул Пиренеи и перебрался в английский «Уиган», а вскоре – и в «Суонси». Именно с этими двумя клубными командами Мартинес уже в качестве тренера заработал себе неплохую репутацию, выиграв даже несколько незначительных трофеев. Затем был «Эвертон», где от Роберто все-таки ожидали большего, но с 2016 года Мартинес стоит «у руля» национальной сборной Бельгии. С бельгийцами коуч взял «бронзу» чемпионата мира 2018 года, а вот на Евро-2020 в четвертьфинале уступил будущим триумфаторам итальянцам.

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Есть немало специалистов, которые считают, что Роберто Мартинес на данном этапе был бы оптимальным вариантом для «Барселоны». Например, сын легендарного Йохана Кройфа Хорди, который является воспитанником академии каталонцев и немного поиграл за первую команду клуба, считает Мартинеса тем коучем, который способен сплотить команду вокруг себя, и в аспекте потери Лионеля Месси сделать все, чтобы сильной стороной «Барселоны» стал именно коллектив.

С другой стороны, критики Мартинеса отмечают, что этот тренер умеет добиваться результата на «короткой дистанции», а это куда больше актуально для игр сборных, чем для клубных команд. По сути, несмотря на свой высокий статус в тренерском ремесле, Роберто действительно не имеет опыта работы с топ-клубом, не говоря уже о каких-либо успехах на таком поприще. Сам Мартинес, вероятно, был бы не прочь попробовать силы в «Барселоне», так как недавно высказался по этому вопросу без особой категоричности: «Конечно, слухи всегда были и будут в футболе, это нормально. Пойду ли я работать в «Барселону»? Пока мне нечего сказать».

Вариант № 4 (компромиссный) – Тьерри АНРИ

Легендарный в прошлом форвард сборной Франции Тьерри Анри с 2015 года пытается выстраивать свою тренерскую карьеру. Пока ему куда успешнее удается работать на вторых ролях – в частности, за спиной того таки Роберто Мартинеса в тренерском штабе сборной Бельгии. Самостоятельно Анри попробовал поработать только в «Монако», где достаточно быстро провалился, да за океаном в «Монреаль Импакт», но там также особой славы не снискал.

В мае нынешнего года вернулся в сборную Бельгии, проработав в штабе Роберто Мартинеса до конца Евро-2020, но затем принял решение уйти. 30 августа француз снова принял приглашение стать одним из ассистентов испанского коуча бельгийской национальной команды, где и пребывает по сей день.

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Тьерри Анри, по сути, является компромиссным вариантом, причем со всех сторон. Во-первых, в руководстве «Барселоны» есть мысль о том, что первую команду было бы неплохо отдать тому человеку, который когда-то поиграл в клубе в качестве футболиста и прекрасно понимает структуру и философию «блаугранас». Под этот критерий идеально подходит Хави, но его заполучить будет непросто. Во-вторых, другая группа людей в руководстве «Барселоны» настаивает на Роберто Мартинесе, чья методика работы импонирует функционерам, но вновь-таки согласовать приход специалиста не факт, что удастся. Анри – это такой себе компромисс между Хави, ведь ранее француз также играл за «Барселону», и Мартинесом, потому как Тьерри в качестве ассистента прекрасно знаком с методикой испанца. Но компромисс – это далеко не всегда правильное решение…

Вариант № 5 (прагматичный) – Антонио КОНТЕ

Антонио Конте доказал, что умеет добиваться результата не только в родной Италии, но и за ее пределами. В качестве тренера этот специалист уже выиграл пять чемпионских титулов с разными командами: три – с «Ювентусом» и по одному – с «Челси» и «Интером». Более того, в стане «нерадзурри» Конте продемонстрировал, что умеет находить подход к игрокам, которых начали считать проблемными. Именно Антонио помог вновь раскрыться бомбардирскому таланту Ромелу Лукаку, что помогло «Интеру» взять долгожданное «золото» Серии А, а самому бельгийцу получить «жирный» контракт в «Челси».

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Назначить Антонио Конте – это, значит, сделать максимально прагматичный шаг в вопросе развития команды. Было бы очень интересно посмотреть в Ла Лиге за противостоянием двух итальянцев во главе «Реала» и «Барселоны» - Карло Анчелотти и Антонио Конте, соответственно. Причем, исход подобной битвы действительно был бы непредсказуемым до самого конца.

Другой вопрос, что Конте хочет максимально участвовать во всех аспектах жизнедеятельности клуба. Он стремится, чтобы именно его голос был едва ли не решающим в вопросе всех кадровых решений. Более того, Конте будут нужны добротные трансферы, а с этим у нынешней «Барселоны» с ее экономической ситуацией возникнут огромные проблемы. Именно поэтому вопрос союза «блаугранас» и Конте выглядит любопытным, но все-таки малореальным.

Вариант № 6 (рискованный) – Микель АРТЕТА

О желании Жоана Лапорты пригласить на пост главного тренера «блаугранас» Микеля Артету сообщалось еще перед тем, как функционер выиграл выборы президента «Барселоны». Для испанского коуча каталонский клуб – отнюдь не чужой, ведь именно здесь он делал первые шаги в футболе, хотя за первую команду так и не провел ни единого официального поединка.

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В то же время, Лапорта высоко ценит тот момент, что к 39 годам Артета уже успел поработать в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а также приобрел опыт самостоятельной работы в АПЛ с «Арсеналом». Прямо сейчас ситуация, в которой находятся «канониры» не выглядит оптимистичной, а потому в случае предложения от «Барселоны» Артета вряд ли будет долго раздумывать, да и боссы «канониров» не должны оказаться прочь досрочного ухода наставника, что даст им шанс дополнительно встряхнуть свою команду.

Однако приход Артеты в «Барселону» прямо сейчас – это огромный риск, на который Лапорта далеко не факт, что пойдет, особенно после летней потери Лионеля Месси. С другой стороны, понаблюдать за подобной авантюрой со стороны, если вы не симпатизируете «Барселоне», было бы довольно интересно, ведь многие маститые наставники в свое время начинали с еще худших условий, чем Артета, пока не находили действительно подходящий для самореализации клуб. Возможно, именно таким для Микеля и является его родная «Барселона»?..