Главного тренера Барселоны могут уволить еще до матча с Динамо

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.



Сообщается, что потеря очков в матче шестого тура Ла-Лиги против «Кадиса» может стоить нидерландскому специалисту его поста.



«Тренер всегда зависит от результатов и игры, и Куман это знает. Он будет действовать как профессионал, он будет пытаться выиграть эту игру», – сказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.



После четырех сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала восемь очков.



Отметим, что «Барселона» – соперник киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов. Встречи состоятся 20 октября (в Испании) и второго ноября (в Украине).