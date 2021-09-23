Главного тренера Барселоны могут уволить еще до матча с Динамо

Кресло Рональда Кумана здорово трясется

  • 23.09.2021 20:17
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Главного тренера Барселоны могут уволить еще до матча с Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.
 
Сообщается, что потеря очков в матче шестого тура Ла-Лиги против «Кадиса» может стоить нидерландскому специалисту его поста.
 
«Тренер всегда зависит от результатов и игры, и Куман это знает. Он будет действовать как профессионал, он будет пытаться выиграть эту игру», – сказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
 
После четырех сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала восемь очков.
 
Отметим, что «Барселона» – соперник киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов. Встречи состоятся 20 октября (в Испании) и второго ноября (в Украине).

Источник — Todofichajes.com

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