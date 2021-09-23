Хави не сможет покинуть Аль-Садд ради Барселоны

Каталонцы ищут замену Рональду Куману

  • 23.09.2021 23:11
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Хави не сможет покинуть Аль-Садд ради Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

«Барселона» продолжает поиски нового главного тренера – Рональд Куман близок к увольнению. Каталонцы снова обратили внимание на легенду клуба, Хави Эрнандеса, который сейчас возглавляет «Аль-Садд».

Однако 41-летнему специалисту будет непросто избавиться от своих контрактных обязательств перед «Аль-Саддом». В предыдущем контракте Хави с клубом был пункт, согласно которому он мог уйти, если получит предложение от «Барселоны». В новом соглашении такого пункта уже нет.

«Барселона» может переманить Хави у «Аль-Садда», но для этого придется платить отступные, что маловероятно в текущей финансовой ситуации каталонцев.

Ранее сообщалось о том, что возглавить «Барселону» может Тьерри Анри.

Источник — Mundo Deportivo

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