Хави не сможет покинуть Аль-Садд ради Барселоны

«Барселона» продолжает поиски нового главного тренера – Рональд Куман близок к увольнению. Каталонцы снова обратили внимание на легенду клуба, Хави Эрнандеса, который сейчас возглавляет «Аль-Садд».
Однако 41-летнему специалисту будет непросто избавиться от своих контрактных обязательств перед «Аль-Саддом». В предыдущем контракте Хави с клубом был пункт, согласно которому он мог уйти, если получит предложение от «Барселоны». В новом соглашении такого пункта уже нет.
«Барселона» может переманить Хави у «Аль-Садда», но для этого придется платить отступные, что маловероятно в текущей финансовой ситуации каталонцев.
Ранее сообщалось о том, что возглавить «Барселону» может Тьерри Анри.
Источник — Mundo Deportivo
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