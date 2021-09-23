Анри может заменить Кумана на посту тренера Барселоны

Известный в прошлом футболист, экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри является кандидатов на пост главного тренера команды, если нынешний тренер Роналд Куман будет уволен.

Испанская пресса отмечает, что несколько сезонов назад француза уже рассматривали на эту должность, когда клуб покинул Эрнесто Вальверде.

Также среди претендентов на эту работу называют легенду «Барселоны» Хави, который возглавляет клуб «Аль-Садд».

Ранее сообщалось, что другим кандидатом на пост тренера каталонцев является Андреа Пирло.