Сомнительный выбор. Стало известно, кто может заменить Кумана в Барселоне

Неудачные результаты «Барселоны» в последнее время могут привести к отставке главного тренера команды Рональда Кумана.
Главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны» является Андреа Пирло, чей первый опыт в качестве тренера во взрослом футболе оказался неудачным – в прошлом сезоне он занял четвертое место с «Ювентусом» в Серии А и был уволен.
Кроме Пирло, в шорт-листе «Барселоны» также присутствуют фамилии экс-тренера «Интера» Антонио Конте и легенда «Барселоны» Хави Эрнандес, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд».
Вчера «Барселона» в пятом туре Ла Лиги еле спаслась от поражения от «Гранады».
Источник — Twitter
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