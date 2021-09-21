Сомнительный выбор. Стало известно, кто может заменить Кумана в Барселоне

Главный кандидат – Андреа Пирло

  • 21.09.2021 16:27
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Сомнительный выбор. Стало известно, кто может заменить Кумана в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Неудачные результаты «Барселоны» в последнее время могут привести к отставке главного тренера команды Рональда Кумана.

Главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны» является Андреа Пирло, чей первый опыт в качестве тренера во взрослом футболе оказался неудачным – в прошлом сезоне он занял четвертое место с «Ювентусом» в Серии А и был уволен.

Кроме Пирло, в шорт-листе «Барселоны» также присутствуют фамилии экс-тренера «Интера» Антонио Конте и легенда «Барселоны» Хави Эрнандес, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд».

Вчера «Барселона» в пятом туре Ла Лиги еле спаслась от поражения от «Гранады».

Источник — Twitter

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