Без Месси нет игры. Барселона едва спаслась в матче против Гранады

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» едва спаслась в матче против «Гранады» (1:1).

На 2-й минуте Домингуш Дуарте вышел команду гостей вперед. «Барселона», многолетний лидер которой Лионель Месси перешел в «ПСЖ», весь матч пыталась отыграться. И только на 90-й минуте это удалось сделать – у хозяев поля отличился Рональд Араухо.

«Барса» набрала 8 очков и занимает в Ла Лиге только 7-е место. «Гранада» имеет 3 балла (17-я позиция).

Ла Лига. 5-й тур

«Барселона» – «Гранада» – 1:1

Голы: Араухо, 90 – Дуарте, 2.

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто (Л.де Йонг, 46), Гарсия, Араухо, Дест, Бальде (Мингеса, 42), Бускетс (Пике, 75), Коутинью (Гави, 60), Ф.де Йонг, Депай, Демир (Пуч, 75).

«Гранада»: Машимиану, Эскудеро (Нева, 46), Кини, Абрам (Санчес, 78), Дуарте, Брайс Этеки (Монторо, 30), Милья, Мончу, Хорхе Молина (Гоналон, 67), Мачис, Пуэртас (Суарес, 67).

Предупреждения: Монторо, 40. Гоналон, 71. Мингеса, 77. Машимиану, 86. Мончу, 87. Араухо, 88. Кини, 88. Пике, 90+3.

Судья: Хайме Латре.

20 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Турнирная таблица чемпионата Испании