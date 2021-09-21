В матче 5-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Домингуш Дуарте (Гранада).
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Источник — MEGOGO
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