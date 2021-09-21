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Барселона
1 : 1
Гранада
20.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рональд КУМАН: «Разве у меня есть футболисты для игры в тики-таку?»

Наставник «Барселоны» пожаловался на состав

  • 21.09.2021 01:59
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Рональд КУМАН: «Разве у меня есть футболисты для игры в тики-таку?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ничьей с «Гранадой» (1:1) в матче пятого тура Ла Лиги.

«Хочу отметить энергию, с которой мы играли до конца. Конечно, мы хотели добиться большего, но после провального старта это было нелегко.

У нас не было свободных зон, и мы не могли использовать низкорослых футболистов, но мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Нужно бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет, хорошо играя, но жаль, что это случилось слишком поздно.

Посмотрите на наш состав. Посмотрите на нашу заявку. Разве у меня есть футболисты для игры в «тики-таку?», – сказал Куман.

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Источник — ФК Барселона

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