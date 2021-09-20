20 сентября в 22:00 проходит матч 5-го тура чемпионата Испании.
Игра транслируется в прямом эфире видеосервисом MEGOGO.
Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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|ГОЛ ! Мяч забил Домингуш Дуарте (Гранада).
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Источник — Sport.ua
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а Лео в ПСЖ дуже непогано виглядає, в кожному із зіграних матчів один із кращих на полі. двічі хрестовина суперника виручала за 2 матчі. і навіть у вчорашньому матчі, коли його замінили, він був одним із кращих на полі. на кількох ресурсах вищу оцінку за нього у ПСЖ отримали лише Неймар та Мбаппе. і то лише тому, що один зробив асист, а другий забив.
і Мессі забивати буде, не менше, ніж у Барсі.
подобається гра команди тепер?
подобається гра команди тепер?
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