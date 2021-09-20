5-й тур
Барселона
0 : 1
Гранада
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Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября в 22:00 пройдет матч 5-го тура чемпионата Испании

  • 20.09.2021 22:01
  • 998 просмотров
  • 6 комментариев
Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября в 22:00 проходит матч 5-го тура чемпионата Испании.

Игра транслируется в прямом эфире видеосервисом MEGOGO.

Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
2' ГОЛ ! Мяч забил Домингуш Дуарте (Гранада).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    88serhiiO
    88serhiiO, 20.09.2021 23:04
    0
    vishu, 20.09.2021 22:18
    як вам Барса без Мессі? тож він заважав команді, всі диванні експірти про те казали
    подобається гра команди тепер?
    Барселона грала у футбол коли там були Хаві та Ін'єста, а з Мессі так собі. Де він був у матчах проти Роми та Ліверпуля?
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    Spectra
    Spectra, 20.09.2021 22:47 (изменен)
    +1
    Без Месси это середнячок, ничего больше, хотели чтобы Месси ушёл, вот пожалуйста!
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    vishu
    vishu, 20.09.2021 22:34
    -1
    fedd1979, 20.09.2021 22:29
    Якщо ви вважаєте, що Барселона з Де Йонгом, Депаєм, Дестом, Коутіньо має право показувати такий жахливий футбол тільки через те, що тут немає Мессі, то вибачте. Подивіться на склад Гранади. По-моєму, і з Мессі Барселона грала нині майже так само. Тим більше з таким Мессі, який зараз є у ПСЖ
    я вважаю лише те, що написав.
    а Лео в ПСЖ дуже непогано виглядає, в кожному із зіграних матчів один із кращих на полі. двічі хрестовина суперника виручала за 2 матчі. і навіть у вчорашньому матчі, коли його замінили, він був одним із кращих на полі. на кількох ресурсах вищу оцінку за нього у ПСЖ отримали лише Неймар та Мбаппе. і то лише тому, що один зробив асист, а другий забив.
    і Мессі забивати буде, не менше, ніж у Барсі.
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    fedd1979
    fedd1979, 20.09.2021 22:29
    -1
    vishu, 20.09.2021 22:18
    як вам Барса без Мессі? тож він заважав команді, всі диванні експірти про те казали
    подобається гра команди тепер?
    Якщо ви вважаєте, що Барселона з Де Йонгом, Депаєм, Дестом, Коутіньо має право показувати такий жахливий футбол тільки через те, що тут немає Мессі, то вибачте. Подивіться на склад Гранади. По-моєму, і з Мессі Барселона грала нині майже так само. Тим більше з таким Мессі, який зараз є у ПСЖ
    Ссылка
    vishu
    vishu, 20.09.2021 22:18
    0
    як вам Барса без Мессі? тож він заважав команді, всі диванні експірти про те казали
    подобається гра команди тепер?
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    cooperchack
    cooperchack, 20.09.2021 22:12
    0
    0-1 да уж,куману капец если не выйграет.
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