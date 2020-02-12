Йорди Кройф: сын легендарного отца, засветившийся в Украине

Пожалуй, среди настоящих поклонников футбола не найдется ни одного, кто как минимум не слышал бы фамилию Кройф. Кто-то наверняка даже может похвастаться тем, что видел его игру вживую или по телевизору, другие скажут, что многое о нем читали и просматривали историческую хронику на Youtube. Конечно, мы говорим о великом Йохане Кройфе, игравшем в 60-80-х годах минувшего века, а затем отработавшем десять лет тренером «Аякса» и «Барселоны».

Впрочем, неудивительно, если среди читателей найдутся и те, кто фамилию Кройф ассоциирует с бывшим полузащитником донецкого «Металлурга» Йорди Кройфом – сыном легенды голландского футбола, чья активная карьера пришлась на не столь далекие «девяностые» и «нулевые». Собственно, о нем сегодня и поговорим…

Начинал рядом с отцом

Йорди Кройф появился на свет 9 февраля 1974 года в Амстердаме. В то время его отец Йохан уже играл в Испании за «Барселону», где довольно быстро влюбил в себя всех болельщиков «блаугранас» фантастической игрой и невероятным мастерством действий. Неудивительно, что на фоне колоссального успеха и популярности отца жизнь Йорди с самого начала была связана с футболом.

В семилетнем возрасте Йорди Кройф оказался в легендарной академии «Аякса», первую команду которого в 1986 году возглавил его отец. Спустя два года Кройф-старший отбыл тренировать «Барселону», забрав с собой и сына, который первоначально набирался мастерства и опыта в молодежной команде. В 1992 году Йорди получил повышение до «Барселоны-Б», где в первом же сезоне ему удалось стать лучшим бомбардиром команды.



Твиттер. Йохан и Йорди Кройф

Шанс заиграть в первой команде Кройф-младший получил спустя еще два года. Сперва его взяли на предсезонный сбор «блаугранас», где Йорди отличился хет-триками в воротах «Гронингена» и «Де Графсхапа». Официальный же дебют атакующего хавбека за первую команду «Барселоны» состоялся 4 сентября 1994 года, когда он сыграл против хихонского «Спортинга», но его команда уступила – 1:2.

Те годы были далеко не самыми успешными для «Барселоны», ведомой Йоханом Кройфом. Чемпионат Испании-1994/95 каталонцы завершили лишь на четвертой строчке, пропустив вперед не только злейшего оппонента в лице «Реала», который стал чемпионом, но еще и «Депортиво» с «Бетисом». Год спустя «Барселона» сделала лишь небольшой шаг наверх, финишировав третьей вслед за «Атлетико» и «Валенсией». И если в первом своем сезоне за «блаугранас» Йорди Кройф сумел отличиться 9 забитыми мячами, то во втором – лишь двумя.

Пожалуй, одним из самых памятных матчей в карьере Йорди Кройфа за «Барселону» был поединок группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». 2 ноября 1994 года «блаугранас» на своем поле в пух и прах разбили оппонента со счетом 4:0. На лицо Алекса Фергюсона было страшно смотреть, так как шотландец судорожно пережевывал жвачку и складывалось впечатление, что вот-вот и он банально может ею поперхнуться. Йорди Кройф в том матче вышел в стартовом составе и уже на 9-й минуте помог своей команде открыть счет. После паса от Пепа Гвардиолы Йорди Кройф прекрасной передачей нашел в штрафной Ромарио, но тот, посадив на «пятую точку» кипера англичан Гари Уолша, бить не стал, а откатил мяч чуть назад на Гильермо Амора. Тому забить не удалось, но защита «Юнайтед» уже была буквально парализована, а потому наблюдала за тем, как мяч снова попадает к Йорди, а от того – к Стоичкову. Собственно, фантастический болгарин и стал автором первого мяча в тот вечер…

Травмы и неудачный вояж в Манчестер

Возможно, именно в том матче Алекс Фергюсон взял «на карандаш» Йорди Кройфа. По крайней мере, когда летом 1996 года из «Барселоны» сперва ушел Кройф-старший, то почти сразу за ним проследовал и сын. Каталонцы отпустили Йорди за 2 миллиона фунтов в «Манчестер Юнайтед».

Контракт с «красными дьяволами» футболист подписал сроком на четыре сезона. И начало его карьеры было фантастическим – в первых трех матчах Йорди отличился двумя забитыми мячами, что выглядело весьма многообещающе для поклонников «Юнайтед». Увы, уже в ноябре голландец получил травму колена, выбыв из строя на продолжительное время. Впоследствии частые травмы и проблемы со здоровьем фактически убили карьеру Йорди Кройфа в стане «красных дьяволов», хотя он и провел три поединка в триумфальной для команды Фергюсона Лиге чемпионов-1998/99.



Твиттер МЮ. Йорди Кройф

Впрочем, вторую часть сезона-1998/99 Йорди Кройф провел уже в Испании, куда «красные дьяволы» сослали голландца за практикой в аренду «Сельте». Забив 2 гола в 8 матчах за команду из Виго, Йорди летом вернулся в Манчестер, но лишь для того, чтобы через год на правах свободного агента после истечения срока контракта вновь отправиться в Испанию.

Воскрешение в «Алавесе»

Переход в «Алавес» стал буквально глотком свежего воздуха в, казалось бы, начавшей уже угасать карьере Йорди Кройфа. Изначально голландец рассматривал возможность остаться в Англии, где интерес к нему проявлял «Вест Хэм», но в конце концов решил полноценно вернуться в Примеру, где виды на него имел «Алавес». Казалось бы, футболист делает очевидный шаг назад в карьере, но на самом деле произошло абсолютно иначе.

Чемпионат Испании-1999/2000 «Алавес» завершил на шестом месте, получив возможность сыграть в Кубке УЕФА. Кто бы мог подумать, что в этом турнире скромным «уничтожителям бобов» в итоге удастся добраться до финала, убрав по пути со своей дороги таких соперников, как «Русенборг», «Интер», «Райо Вальекано» и «Кайзерслаутерн». Йорди Кройф в том розыгрыше Кубка УЕФА провел 10 поединков, отличившись 4 забитыми мячами, в том числе и одним – в решающем поединке. Увы, сказка «Алавеса» была прервана в финале «Ливерпулем», хотя испанцы бились до последнего, проиграв лишь в дополнительное время со счетом 4:5.

Спустя два года удаль «Алавеса» пошла на спад, и команда вылетела из Примеры по итогам сезона-2002/03. Йорди Кройф предпочел перебраться в «Эспаньол», где провел всего один сезон. Хотя голландец и имел регулярную практику в каталонской команде, но летом 2004 года пожелал сменить обстановку. Виды на Йорди имел «Болтон» Сэма Эллардайса, но голландец не прошел медицинские тесты, по причине чего решил приостановить карьеру футболиста.

Любители из Нидерландов и вариант с Украиной

С 2004 по 2006 год Йорди Кройф работал помощником главного тренера в любительской, а ныне уже несуществующей, команде с окраин Амстердама «Де Волевейккерс». Помогал он там не кому иному, а известному в Украине по работе с донецким «Металлургом», а затем и алчевской «Сталью» Тону Каанену.

В 2006 году предложение Йорди Кройфу поступило из Украины. В своих рядах голландца с легендарной в футбольном мире фамилией пожелало видеть руководство донецкого «Металлурга». Во второй по рангу и силе команде Донецка Кройф провел два сезона, выступая предпочтительно куда глубже по позиции, чем раньше. По сути, в «Металлурге» Кройф играл больше опорного или центрального полузащитника, чем атакующего хава или нападающего.



ФК Металлург Д. Йорди Кройф

В Украине больших успехов Йорди Кройф не добился, но запомнился своими весьма экстравагантными прихотями. В частности, впоследствии в одном из интервью экс-игрок донецкой команды Александр Алексеенко рассказывал, как голландскому футболисту клуб изначально выделил «Шкоду Фабию» с механической коробкой передач. После недоумения со стороны Кройфа о том, что это вообще за машина (Йорди в Испании привык ездить на автоматической коробке, да еще и за рулем «Феррари» или «Ламборгини»), один из боссов дончан Виталий Гайдук выделил футболисту личный BMW X-5, который Йорди «убил» за месяц, отправив автомобиль сразу на капремонт.

В 2008 году Кройф-младший покинул Украину, но в течение года так и не смог подыскать себе новый клуб. Трудоустроить давнего товарища помог Тон Каанен, который летом 2009-го как раз получил пост главного тренера мальтийской «Валетты», куда и пригласил голландского футболиста. Собственно, «Валетта» и стала последней пристанью в круизном путешествии Йорди Кройфа по миру профессионального футбола. Летом 2010-го, в возрасте 36 лет, Кройф-младший принял решение завершить карьеру игрока.

Футбол вне поля

Повесив бутсы на гвоздь, Йорди Кройф не ушел из футбола, а сразу же принял предложение стать спортивным директором кипрского клуба АЕК из Ларнаки. Примечательно, что в это же время пост главного тренера этой команды получил, конечно же, все тот же Тон Каанен. Вместе два голландца вывели скромный АЕК в групповой раунд Лиги Европы-2011/12, хотя Каанен ушел из клуба в конце ноября. Как бы там ни было, но именно АЕК Ларнака стал первой командой в истории Кипра, которая пробилась в групповой раунд Лиги Европы.

Летом 2012 года Ларнаку покинул и Йорди Кройф. Его новым пристанищем стал «Маккаби» из Тель-Авива, который выплатил компенсацию кипрскому клубу за досрочное прекращение действия контракта функционера. Уже через год приглашение Кройфа дало свои плоды – «Маккаби» впервые за десять лет стал чемпионом Израиля, что впоследствии команде при голландце удалось проделать еще дважды.

В январе 2017 года Йорди Кройф был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Маккаби» Тель-Авив, а спустя месяц был утвержден полноправным коучем команды. Под его руководством «желтые» провели 57 матчей, так и не разжившись трофеями.

Летом 2018 года Йорди Кройф возглавил китайскую команду «Далянь Ифан», выполнив первоочередную задачу, которую ставило перед ним руководство – сохранить прописку в элитном дивизионе. По итогам розыгрыша китайской Суперлиги-2019 «Далянь Ифан» под руководством Йорди Кройфа финишировал десятым, вновь оставшись в дивизионе, после чего голландский специалист принял решение покинуть клуб.

Без работы Йорди Кройф оставался недолго. Уже в середине января нынешнего года на контакт с ним вышла Эквадорская федерация футбола, согласовав все условия трудового соглашения. Ныне Йорди Кройф ставит перед собой задачу вывести Эквадор на чемпионат мира по футболу 2022 года. Это будет нелегко, но голландцу вполне по силам с этим справиться. В 2016 году он очень сложно переживал кончину отца: «Мне было очень сложно осознавать, что отца больше нет. Так продолжалось до тех пор, пока однажды я не понял то, что должен был понять. Это и позволило мне вновь начать получать удовольствие от футбола. Что я понял? Что мой отец был среди одного процента бессмертных людей, в то время как остальные 99% - смертные, к числу которых принадлежу и я. Это сняло с меня напряжение, и мне удалось вновь начать жить своей жизнью».

Да, Йорди Кройф не смог повторить феноменального пути своего отца, но он действительно прав в том, что Йохан Кройф – личность, вошедшая в историю еще при жизни, о которой будут помнить если не всегда, то еще долгие и долгие годы по всему миру. Впрочем, для Йорди Кройфа важным достижением будет, если он выведет Эквадор в финальную часть ЧМ-2022 (это может стать лишь четвертым в истории участием в турнире этой команды). Тогда как минимум в одном уголке Южной Америки болельщики будут точно знать, что в футбольном мире Кройф – это не только Йохан, но и Йорди.

Алексей СЛИВЧЕНКО