Барселона показала худший старт в сезоне за 34 года

В поединке 8-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

Команда потерпела третье поражение во всех турнирах этого сезона. «Барса» выиграла 3 матча в текущем сезоне и 3 раза сыграла вничью.

Этот старт сезона худший для «Барселоны» после сезона 1987/88, когда клуб выиграл 3 матча и уступил 6 раз. В том сезоне каталонская команда заняла 6-е место в лиге.

Отметим, что несмотря на поражение, президент «Барселоны» дал кредит доверия главному тренеру команды Рональду Куману.