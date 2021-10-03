Барселона показала худший старт в сезоне за 34 года

Под руководством Кумана все идет очень плохо

  • 03.10.2021 10:48
  • 342 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона показала худший старт в сезоне за 34 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 8-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

Команда потерпела третье поражение  во всех турнирах этого сезона. «Барса» выиграла 3 матча в текущем сезоне и 3 раза сыграла вничью.

Этот старт сезона худший для «Барселоны» после сезона 1987/88, когда клуб выиграл 3 матча и уступил 6 раз. В том сезоне каталонская команда заняла 6-е место в лиге.

Отметим, что несмотря на поражение, президент «Барселоны» дал кредит доверия главному тренеру команды Рональду Куману.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 03.10.2021 10:56
    -1
    Взять бы очки с ними в матче с дк, правда если играть в защитную тактику то пару ничеек максимум
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