8-й тур
Атлетико Мадрид
2 : 0
Барселона
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико уверенно обыграл Барселону на своем поле

Оба мяча хозяева забили в первом тайме усилиями Лемара и Суареса

  • 02.10.2021 23:50
  • 679 просмотров
  • 5 комментариев
Атлетико уверенно обыграл Барселону на своем поле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пожалуй, впервые за многие годы котировки букмекеров и мнения большинства специалистов были явно в пользу «Атлетико». После ухода Месси «Барселона» переживает очень тяжелые времена и теперь для того, чтобы снова подняться на тот уровень, где еще совсем недавно пребывали каталонцы, им надо и время, и высококлассных исполнителей.

По старой привычке гости и в этом матче старались больше контролировать мяч, но толку от этого было немного. Опасных моментов у ворот Облака можно было посчитать на пальцах одной руки. Зато хозяева поля сыграли так, как и ожидали от них более 60 тысяч болельщиков, заполнивших почти до отказа стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Их две разительные контратаки, приведшие к забитым голам, были очень похожи. В первом случае на 23-й минуте Суарес вывел к воротам Лемара и тот слева из пределов штрафной мощно и точно пробил в ближний угол, не оставив шансов на спасение Тер Штегену. А на 44-й минуте уже Феликс сделал точную передачу на ход Суаресу и уругваец неотразимым ударом огорчил свою бывшую команду.

Второй тайм откровенно получился малоинтересным. «Атлетико» никуда не торопился и старался спокойно довести игру до логического завершения. А у «Барселоны» абсолютно ничего не выходило в атаке. Разве что с появлением на поле Фати, что-то стало вырисовываться. Однако и он, пару раз пробив по воротам, ушел в тень.

В итоге закономерная и убедительная победа подопечных Луиса Суареса в принципиальном матче. Если в «Барселоне» в ближайшее время не сделают определенные выводы, то у киевского «Динамо» могут быть хорошие шансы отобрать у нее очки в групповом этапе Лиги чемпионов.      

Чемпионат Испании по футболу. Примера. 8 тур

Атлетико - Барселона - 2:0

Лемар (23), Суарес (44)

Де Поль (45+1), Коке (78) - Гави (20)

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 82), Карраско (Лоди, 81), Де Поль (Триппьер, 46), Лемар, Коке, Суарес (Корреа, 72), Феликс (Гризманн, 72)

«Барселона»: Тер Штеген, Мингеса (Пуч, 75), Пике, Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Гонсалес (Роберто, 46), Ф.Де Йонг, Гави (Л.Де Йонг, 75), Коутиньо (Фати, 64), Депай

Арбитр: Сесар Сото Градо

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид)

АТЛЕТИКО - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 03.10.2021 00:43
    0
    Где Барса ? Где ?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 03.10.2021 00:16
    0
    Вадим Кузьменко, 03.10.2021 00:08
    В укр. версии сайта у Атлетико на воротах Хмара
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 00:10
    -2
    Вадим Кузьменко, 03.10.2021 00:08
    В укр. версии сайта у Атлетико на воротах Хмара
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 03.10.2021 00:09
    +2
    Вот и отомсил Суарес, Куману за то что вышвернул его из клуба, конечно все ждут его увольнение, но за это придётся ему выплатить компенсацию, что сейчас они себе позволить не могут, так что хз что будет дальше
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
    Вадим Кузьменко, 03.10.2021 00:08
    0
    В укр. версии сайта у Атлетико на воротах Хмара
    Ссылка
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