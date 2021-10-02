Атлетико уверенно обыграл Барселону на своем поле

Пожалуй, впервые за многие годы котировки букмекеров и мнения большинства специалистов были явно в пользу «Атлетико». После ухода Месси «Барселона» переживает очень тяжелые времена и теперь для того, чтобы снова подняться на тот уровень, где еще совсем недавно пребывали каталонцы, им надо и время, и высококлассных исполнителей.

По старой привычке гости и в этом матче старались больше контролировать мяч, но толку от этого было немного. Опасных моментов у ворот Облака можно было посчитать на пальцах одной руки. Зато хозяева поля сыграли так, как и ожидали от них более 60 тысяч болельщиков, заполнивших почти до отказа стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Их две разительные контратаки, приведшие к забитым голам, были очень похожи. В первом случае на 23-й минуте Суарес вывел к воротам Лемара и тот слева из пределов штрафной мощно и точно пробил в ближний угол, не оставив шансов на спасение Тер Штегену. А на 44-й минуте уже Феликс сделал точную передачу на ход Суаресу и уругваец неотразимым ударом огорчил свою бывшую команду.

Второй тайм откровенно получился малоинтересным. «Атлетико» никуда не торопился и старался спокойно довести игру до логического завершения. А у «Барселоны» абсолютно ничего не выходило в атаке. Разве что с появлением на поле Фати, что-то стало вырисовываться. Однако и он, пару раз пробив по воротам, ушел в тень.

В итоге закономерная и убедительная победа подопечных Луиса Суареса в принципиальном матче. Если в «Барселоне» в ближайшее время не сделают определенные выводы, то у киевского «Динамо» могут быть хорошие шансы отобрать у нее очки в групповом этапе Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании по футболу. Примера. 8 тур

Атлетико - Барселона - 2:0

Лемар (23), Суарес (44)

Де Поль (45+1), Коке (78) - Гави (20)

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 82), Карраско (Лоди, 81), Де Поль (Триппьер, 46), Лемар, Коке, Суарес (Корреа, 72), Феликс (Гризманн, 72)

«Барселона»: Тер Штеген, Мингеса (Пуч, 75), Пике, Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Гонсалес (Роберто, 46), Ф.Де Йонг, Гави (Л.Де Йонг, 75), Коутиньо (Фати, 64), Депай

Арбитр: Сесар Сото Градо

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид)

АТЛЕТИКО - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА