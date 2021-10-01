Атлетико Мадрид

Центральным поединком восьмого тура испанской Ла Лиги, несомненно, будет поединок в Мадриде на «Ванда Метрополитано» - «Атлетико» примет «Барселону».

«Атлетико»

«Атлетико» начал защиту своего чемпионского титула в Ла Лиге не совсем удачно: в первых семи турах были и ничьи с «Атлетиком» и «Вильярреалом», и, что важнее всего, сенсационное поражение от «Алавеса» в предыдущем туре. И пока вся Испания (да что там – вся Европа) кричит о глубоком кризисе «Барселоны», мало кто замечает, что по потерянным очкам каталонцы идут выше команды Диего Симеоне.

Во вторник «матрасники» провели очень тяжелый поединок в Лиге чемпионов, на последних минутах сумев вырвать выездную победу над «Миланом». Победа получилась с очень стойким скандальным привкусом: решающий гол Луис Суарес забил на последней минуте компенсированного времени с пенальти, который даже сомнительным назвать было бы некорректно – он был просто-напросто высосан из пальца. С этим согласилась и УЕФА – бригада турка Джунейта Чакыра была отстранена от обслуживания матчей под эгидой УЕФА.

К матчу с «Барселоной» «Атлетико» подходит практически без кадровых потерь. Травмирован только фланговый защитник Киран Триппьер. А в матче с «Миланом» наконец-то свой первый гол в сезоне забил Антуан Гризманн – в стане «матрасников» очень надеются на то, что после этого француза прорвет.

«Барселона»

«Барселона» сейчас находится в центре внимания всей футбольной Европы. Каталонцы пребывают в очень глубоком кризисе, а слухи о возможной отставке главного тренера Рональда Кумана появляются каждый день. И, смотря на игру и результаты команды, в эти слухи охотно верится. После матча с «Атлетико» клубный футбол берет 2-недельную паузу, связанную с матчами национальных сборных – идеальный момент для смены тренера. Поэтому, ни для кого не секрет, что, в случае неудачи в матче с «матрасниками» Куман может лишиться своей должности.

В среду «Барселона» провалила второй подряд матч в Лиге чемпионов, без шансов сгорев в Лиссабоне «Бенфике» Романа Яремчука – 0:3. С аналогичным счетом в первом туре подопечные Кумана дома проиграли «Баварии», при чем за два матча не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника – факт, который очень красноречиво говорит о состоянии каталонцев на данный момент.

При этом, как ни странно, в Ла Лиге с турнирной точки зрения для «Барселоны» все не настолько плохо, как может показаться. У каталонцев есть еще матч в запасе: по потерянным очкам они опережают «Атлетико» и всего 2 очка уступают «Реалу».

Провальный старт сезона в исполнении «Барселоны» обусловлен в том числе и эпидемией травм. В матче с «Атлетико» Рональд Куман не сможет рассчитывать на Серхио Агуэро, Жорди Альбу, Мартина Брэйтуэйта и Усмана Дембеле. Под вопросом также участие в матче юного лидера центра поля каталонцев Педри – сказывается то, как нещадно его эксплуатировали в прошлом сезоне – как в «Барселоне», так и в сборной Испании.

История встреч

«Барселона» против «Атлетико» - одно из классических противостояний испанского футбола. В рамках Ла Лиги команды встречались 168 раз. Преимущество у «Барсы» - 75 побед против 51. Еще 42 матча завершились вничью. Разница голов также в пользу каталонцев – 322 против 245.

Прогноз на противостояние

Несмотря на игровые проблемы «Атлетико», кризис «Барселоны» намного более глубокий и ощутимый. Наш прогноз – победа «Атлетико», коэффициент – 1,96.

2 октября, суббота