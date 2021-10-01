В субботу 2 октября в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу в Мадриде встретятся «Атлетико» и «Барселона».

После 7 туров «Атлетико» занимает 4 место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 14 очков. Только в предыдущем туре подопечные Диего Симеоне потерпели свое первое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Алавесу» 0:1. «Барселона» провела на матч меньше. И хотя еще не уступала соперникам, уже трижды успела сыграть вничью. А, главное, что после ухода Месси, каталонцы крайне неудачно выступают в Лиге чемпионов, где были два раза разгромлены со счетом 3:0 сперва «Баварией», а затем «Бенфикой». Так что матчи внутреннего чемпионата для «Барселоны» сейчас еще очень важны и в плане подготовки к третьему туру еврокубка, в котором они сыграют с киевскими динамовцами.

Матч «Атлетико» - «Барселона» пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.