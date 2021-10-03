Атлетико Мадрид

В поединке 8-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Источник — Sport.ua
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В поединке 8-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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