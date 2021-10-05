Руководство Барселоны запретило Куману давать интервью

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не позволил Куману дать интервью на голландском телевидении

По информации источника, тренер каталонского клуба был заявлен в качестве гостя на HLF8, и он собирался присутствовать, но Лапорта лично наложил вето на его присутствие, чтобы избежать дальнейших проблем после событий выходных, когда сине-гранатовые потерпели поражение от «Атлетико» (2:0).

Напомним, что под руководством Кумана «Барселона» выдала худший старт сезона за 34 года.