Руководство Барселоны запретило Куману давать интервью

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не позволил Куману дать интервью на голландском телевидении
По информации источника, тренер каталонского клуба был заявлен в качестве гостя на HLF8, и он собирался присутствовать, но Лапорта лично наложил вето на его присутствие, чтобы избежать дальнейших проблем после событий выходных, когда сине-гранатовые потерпели поражение от «Атлетико» (2:0).
Напомним, что под руководством Кумана «Барселона» выдала худший старт сезона за 34 года.
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.