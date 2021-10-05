Руководство Барселоны запретило Куману давать интервью

В каталонском клубе хотят избежать нежелательных высказываний

  • 05.10.2021 05:18
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  • 1 комментарий
Руководство Барселоны запретило Куману давать интервью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не позволил Куману дать интервью на голландском телевидении

По информации источника, тренер каталонского клуба  был заявлен в качестве гостя на HLF8, и он собирался присутствовать, но Лапорта лично наложил вето на его присутствие, чтобы избежать дальнейших проблем после событий выходных, когда сине-гранатовые потерпели поражение от «Атлетико» (2:0).

Напомним, что под руководством Кумана «Барселона» выдала худший старт сезона за 34 года.

Источник — AS

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 05.10.2021 05:46
    0
    Правильно,ато похвалил игру БАРСЫ!!!!
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