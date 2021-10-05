Уходит эпоха: 8 игроков, которые могут завершить карьеру в конце сезона

Ветераны – отдельный вид футболистов. С каждым годом их становится все меньше, но тех, кто остается, ценят все больше за их страсть, энергию и преданность делу. Но все заканчивается рано или поздно. Карьера футболиста быстротечна, а некоторые из них уже стоят у финишной черты. Далее – 8 игроков, которые могут завершить карьеру по окончании текущего сезона.

Златан Ибрагимович («Милан»; 39 лет)

В прошлом сезоне Ибрагимович стал лучшим бомбардиром «Милана», забив 15 мячей в Серии А. Это очень хороший показатель для 39-летнего нападающего. Но в последнее время здоровье подводит Златана. В минувшей кампании футболист пропустил 24 матча на клубном уровне из-за травм и не поехал на чемпионат Европы по тем же причинам. В текущем сезоне швед провел на поле только 30 минут. Ибрагимович не растерял своих качеств. Он по-прежнему полезен и опасен, когда находится на поле. Однако в последнее время Златан все реже оказывается в гуще событий. С возрастом травматичность только усиливается, и нужно это принять. У шведа остается 1 год по контракту с «Миланом», который может стать последним в его карьере.

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Джанлуиджи Буффон («Парма»; 43 года)

Последние несколько лет Буффон утверждал, что задумывается о завершении карьеры. А потом вернулся в родную «Парму», где является основным голкипером в 43 года. Итальянец уже сыграл 6 матчей в Серии В и смог дважды удержать свои ворота на замке. Кажется, что Джиджи никогда не постареет. Его энергии и страсти к игре по-прежнему хватает на целую команду. В «Парме» футболисту даже дали контракт на 2 года, но это не значит, что он не может завершить карьеру раньше. Буффон заявлял, что повесит перчатки на гвоздь, как только поймет, что больше не может быть полезным. Посмотрим, как дальше пойдут дела у легендарного вратаря, но сейчас у него каждый месяц на счету.

Пепе Рейна («Лацио»; 39 лет)

Рейна моложе Буффона, но все равно находится в почтительном возрасте. Голкипер «Лацио» хочет продлить с клубом контракт, который истекает по окончании нынешнего сезона. Если «бьянкочелести» не предложат новое соглашение вратарю, он может задуматься о завершении карьеры. В одном из недавних интервью испанец отмечал, что его семье очень нравится в Риме. У Рейны не будет большой необходимости покидать столицу Италии, если он не продлит контракт с «орлами». За свою длительную карьеру Пеп сменил множество городов, выиграл множество трофеев, поиграл за лучшие клубы континента, становился чемпионом Европы и мира. Пора теперь подумать и о семье.

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Хоакин («Бетис»; 40 лет)

В июле Хоакину исполнилось 40 лет. За 2 месяца до того он продлил контракт с «Бетисом» на 1 год. Испанец вернулся в родной клуб еще 6 лет назад и пока не думает его покидать. Но можно допустить, что по окончании нынешней кампании футболист завершит карьеру. С прошлого сезона вингер начал получать все меньше игрового времени, хотя практически не травмировался. Хоакин – живая легенда «Бетиса», но его карьера подходит к концу. Вполне можно представить, что следующим летом испанец повесит бутсы на гвоздь, но при этом останется в севильском клубе. Футболист может получить руководящую должность или войти в тренерский штаб команды. «Вердибланкос» в любом случае не обидят своего воспитанника.

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Фабио Квальярелла («Сампдория»; 38 лет)

Квальярелла хорошо выступает за «Сампдорию». В последние 3 года форвард забивал 11, 13 и даже 26 голов за клуб из Генуи. Но в силу своего возраста Фабио, наверняка, задумывается о завершении карьеры. Потому генуэзцы и продлили с ним контракт только на 1 год. «Сампдория» ни на что особо не претендует, поэтому от возрастного нападающего слишком многого не ждут. Итальянец играет без давления, в свое удовольствие. Но когда-то это закончится. Рано или поздно генуэзцам нужно будет найти нового форварда, который заменит Квальяреллу в долгосрочной перспективе. Возможно, поиски начнутся уже следующим летом.

Самир Ханданович («Интер»; 37 лет)

Следующим летом Ханданович отметит юбилей – 10 лет пребывания в «Интере». Удивительно, что за все эти годы голкипер выиграл с «нерадзурри» только 1 трофей – чемпионство в сезоне 2020/21. Несмотря на все проблемы, которые были у «черно-синих» ранее, футболист подписывал новые контракты и оставался верным миланскому клубу. Ханданович по-прежнему хорош. Дважды за последние 3 сезона он становился лучшим вратарем Серии А по количеству «сухих» матчей. У Самира идет последний год по контракту с «Интером». Итальянцам нужно начинать думать о замене для словенца. Что думает сам футболист о своей карьере, пока неизвестно. Но было бы символично завершить ее на высоком уровне, после 10-ти лет в одном из топ-клубов.

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Франк Рибери («Салернитана»; 38 лет)

Наверное, Рибери еще хорош для Серии А. Но тот факт, что он перешел к новичку элитного дивизиона, у которого нет особых перспектив, говорит о закате карьеры футболиста. После ухода из «Фиорентины» легенде «Баварии» было непростой найти клуб в топ-чемпионате. Француз полон желания играть, но важно также вовремя остановиться. Уже сейчас понятно, что «Салернитана» будет бороться лишь за сохранение прописки в элитном дивизионе. Станет ли это достаточной мотивацией для человека, который выиграл 25 трофеев? Вполне возможно, что нынешний сезон станет последним для Рибери. Футболиста уже ждет место в «Баварии», которая стала для него родной.

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Дани Алвес (свободный агент; 38 лет)

Несколько недель назад Алвес покинул «Сан-Паулу» и стал свободным агентом. Футболист получил 4 предложения, но не принял ни одно из них. Нестареющий бразилец заявил, что вернется на поле в 2022-м году. Но вполне возможно, что он взял время на размышления о своем будущем до конца текущего года. По слухам, игроком интересуются преимущественно саудовские и катарские клубы. Вряд ли Дани до сих пор мотивируют деньги, чтобы ехать туда. В плане трофеев у него тоже все в порядке. Алвес – самый титулованный футболист в истории. Может у бразильца и есть желание еще поиграть, но действительно ли ему это нужно? Наверняка, в ближайшее время Дани как раз и поразмышляет над этим вопросом.