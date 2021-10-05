ЛУЧЕСКУ – о непростом старте Месси в ПСЖ: «Не знаю, на что он рассчитывал»

Аргентинец пока не блистает в Париже так, как это ему удавалось в Барселоне

  • 05.10.2021 10:23
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ЛУЧЕСКУ – о непростом старте Месси в ПСЖ: «Не знаю, на что он рассчитывал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал непростую адаптацию аргентинца Лионеля Месси к чемпионату Франции и выступлениям в составе «Пари Сен-Жермен».

«Я не знаю, на что он рассчитывал, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, закрепиться там. В «Барселоне» на него играли все, он ходил по полю, потому что не пробегал более восьми километров за матч, но когда у него был мяч в ногах, он мог решить судьбу эпизода. Ему разрешали это делать», - сказал Луческу.

Интересно, что в январе Мирча Луческу сам говорил, что Месси пора покинуть «Барселону» и поиграть в другой команде.

В настоящий момент на счету Месси за ПСЖ 5 матчей и 1 забитый мяч в рамках розыгрышей всех турниров.

Источник — Telekomsport.ro

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