ЛУЧЕСКУ – о непростом старте Месси в ПСЖ: «Не знаю, на что он рассчитывал»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал непростую адаптацию аргентинца Лионеля Месси к чемпионату Франции и выступлениям в составе «Пари Сен-Жермен».

«Я не знаю, на что он рассчитывал, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, закрепиться там. В «Барселоне» на него играли все, он ходил по полю, потому что не пробегал более восьми километров за матч, но когда у него был мяч в ногах, он мог решить судьбу эпизода. Ему разрешали это делать», - сказал Луческу.

Интересно, что в январе Мирча Луческу сам говорил, что Месси пора покинуть «Барселону» и поиграть в другой команде.

В настоящий момент на счету Месси за ПСЖ 5 матчей и 1 забитый мяч в рамках розыгрышей всех турниров.