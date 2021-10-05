Де Дзерби рассказал, как Шахтер планирует заменить Траоре

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассчитывает, что игроки атаки смогут заменить форварда Лассину Траоре, который получил серьезное повреждение ноги.

«Траоре является очень важным для нас игроком, но я понимаю, что мы на долгий срок его потеряли. Теперь наша задача - найти ему замену. Даниил Сикан? У него большие перспективы. К сожалению, Фернандо, Дентиньо и Жуниор Мораес сейчас не готовы играть. Ждем, когда форму наберет Мораес».

«Педриньо в матче с «Динамо» был на позиции форварда и показал себя очень хорошо, хотя и не является центральным нападающим», - сказал Де Дзерби.

Ожидается, что Траоре пропустит около года.