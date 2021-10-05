Де Дзерби рассказал, как Шахтер планирует заменить Траоре

Пока придется рассчитывать на свои силы

  • 05.10.2021 16:28
  • 983 просмотра
  • 2 комментария
Де Дзерби рассказал, как Шахтер планирует заменить Траоре
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассчитывает, что игроки атаки смогут заменить форварда Лассину Траоре, который получил серьезное повреждение ноги.

«Траоре является очень важным для нас игроком, но я понимаю, что мы на долгий срок его потеряли. Теперь наша задача - найти ему замену. Даниил Сикан? У него большие перспективы. К сожалению, Фернандо, Дентиньо и Жуниор Мораес сейчас не готовы играть. Ждем, когда форму наберет Мораес».

«Педриньо в матче с «Динамо» был на позиции форварда и показал себя очень хорошо, хотя и не является центральным нападающим», - сказал Де Дзерби.

Ожидается, что Траоре пропустит около года.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    onco-clown
    online
    onco-clown, 05.10.2021 16:42
    0
    Селезнева в Шахтер верните под занавес карьеры.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 05.10.2021 16:39
    0
    купят зимой Довбика за 10 лям
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