Александр ДЕНИСОВ: «Траоре нужен год, чтобы вернуться на поле»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.
«По нашей информации, Траоре нужен один год, чтобы вернуться на поле. Я ожидал, что в сегодняшнем матче будет красная карточка какая-то, точно будет какая-то эмоция, потому что там проиграли 3:0, затем хорошие эмоции у «Шахтера» против Интера и плохие, вообще разочарование «Динамо» в матче против Баварии. И здесь вот как-то очень так спокойно одни и другие сыграли. Молодой Роберто Де Дзерби обыграл Луческу.
В Суперкубке мы впервые увидели Луческу очень разъяренного. Он там вспоминал и аллею звезд и все что угодно. Сегодня шахтеровские трибуны ему ответили, что они о нем думают. Можно вспоминать Донецк, а можно вспомнить там год назад матч «Колос» - Динамо», когда Мирча гулял по полю, потом пошел в раздевалку, потом вернулся. Ультрас «Динамо» начали матч с того, что Луческу Go away, ультрас «Шахтера» сделали баннер Луческу - Иуда. Этот человек делает огонь в украинском футболе», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Денисов должен быть благодарным именно Луческу, потому что он создал тот Шахтер, который есть сейчас
або Денисову потрібно закушувати, або завершувати кар"єру
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