Александр ДЕНИСОВ: «Траоре нужен год, чтобы вернуться на поле»

Известный журналист – о травме форварда «Шахтера»

  • 04.10.2021 13:19
  • 2597 просмотров
  • 11 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Траоре нужен год, чтобы вернуться на поле»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«По нашей информации, Траоре нужен один год, чтобы вернуться на поле. Я ожидал, что в сегодняшнем матче будет красная карточка какая-то, точно будет какая-то эмоция, потому что там проиграли 3:0, затем хорошие эмоции у «Шахтера» против Интера и плохие, вообще разочарование «Динамо» в матче против Баварии. И здесь вот как-то очень так спокойно одни и другие сыграли. Молодой Роберто Де Дзерби обыграл Луческу.

В Суперкубке мы впервые увидели Луческу очень разъяренного. Он там вспоминал и аллею звезд и все что угодно. Сегодня шахтеровские трибуны ему ответили, что они о нем думают. Можно вспоминать Донецк, а можно вспомнить там год назад матч «Колос» - Динамо», когда Мирча гулял по полю, потом пошел в раздевалку, потом вернулся. Ультрас «Динамо» начали матч с того, что Луческу Go away, ультрас «Шахтера» сделали баннер Луческу - Иуда. Этот человек делает огонь в украинском футболе», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
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    Darkness1984
    Darkness1984, 04.10.2021 14:30
    0
    О, как мы запели)))
    Денисов должен быть благодарным именно Луческу, потому что он создал тот Шахтер, который есть сейчас
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 04.10.2021 14:29
    0
    bullyUA, 04.10.2021 13:29
    У Пенисва истерика.
    Я бы тоже истерил, если бы у канала забрали все трансляции) Теперь там часть матчей УПЛ (нужен хайп), Первая лига и суперпопулярные чемпы голландии и турции)
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 04.10.2021 14:03
    +3
    А вообще чего эту истеричку так порвало ? Вроде ж даже не проиграл его колхоз, несмотря на убогое бей- беги
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    samird
    samird, 04.10.2021 14:00
    +2
    Да, делает. А ты, Саша, делаешь дерьмо и срач в украинском футболе. В не меньших масштабах.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 04.10.2021 13:59
    +2
    Шахтеровские трибуны - это три калеки свезённые автобусом ?
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    Palyc
    Palyc, 04.10.2021 13:57
    +1
    Гомосапиенс.
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    cooperchack
    cooperchack, 04.10.2021 13:57
    +2
    Пенится что "каналь пенис-футболь" потерял практически все права на показ нормального футбола и никак не может отойти от этого вот и вонь на кого угодно выливает.
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    romario1501
    romario1501, 04.10.2021 13:48
    +7
    oenergo.com, 04.10.2021 13:36
    Просто словесный понос.
    Там запор думки і понос слів )))
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    nick07
    online
    nick07, 04.10.2021 13:47
    +8
    а що він власне хотів сказати? Почали з Траоре, потім якісь очікування червоних та жорсткої гри, потім взагалі відро лайна на Луческу (хоча саме Луческу зробив той Шахтар що зараз є).
    або Денисову потрібно закушувати, або завершувати кар"єру
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    oenergo.com
    oenergo.com, 04.10.2021 13:36
    +3
    Просто словесный понос.
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    bullyUA
    bullyUA, 04.10.2021 13:29
    +4
    У Пенисва истерика.
    Ссылка
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