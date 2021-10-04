Александр ДЕНИСОВ: «Траоре нужен год, чтобы вернуться на поле»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«По нашей информации, Траоре нужен один год, чтобы вернуться на поле. Я ожидал, что в сегодняшнем матче будет красная карточка какая-то, точно будет какая-то эмоция, потому что там проиграли 3:0, затем хорошие эмоции у «Шахтера» против Интера и плохие, вообще разочарование «Динамо» в матче против Баварии. И здесь вот как-то очень так спокойно одни и другие сыграли. Молодой Роберто Де Дзерби обыграл Луческу.

В Суперкубке мы впервые увидели Луческу очень разъяренного. Он там вспоминал и аллею звезд и все что угодно. Сегодня шахтеровские трибуны ему ответили, что они о нем думают. Можно вспоминать Донецк, а можно вспомнить там год назад матч «Колос» - Динамо», когда Мирча гулял по полю, потом пошел в раздевалку, потом вернулся. Ультрас «Динамо» начали матч с того, что Луческу Go away, ультрас «Шахтера» сделали баннер Луческу - Иуда. Этот человек делает огонь в украинском футболе», - сказал Денисов.