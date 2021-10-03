Паритет сохранился. Динамо и Шахтер сыграли вничью на НСК Олимпийский

Совсем недавно чуть меньше двух недель назад две лучшие команды страны играли друг с другом также на НСК «Олимпийский» в матче за Суперкубок Украины. Тогда «Шахтер» добился победы со счетом 3:0. После этого сегодняшние соперники успели провести по одному матчу в украинской Премьер-Лиге, в которых добились уверенных побед, а затем сыграли во втором туре Лиги чемпионов.

К сожалению, позитивных эмоций от выступления на евроарене было совсем немного. «Шахтер» хотя и не проиграл «Интеру», но и не сумел забить победный гол. К тому же горняки именно в том матче потеряли на длительный период своего забивного форварда Траоре. А динамовцы вообще проиграли с разгромным счетом 0:5 мюнхенской «Баварии».

И еще. Этот поединок, помимо того, что имел очень большое значение в турнирном плане, стал сотым в противостоянии грандов украинского футбола. Понятно, что выиграть его хотели как одни, так и другие.

Команды начали встречу достаточно активно и уже на 9-й минуте возник первый голевой момент. Де Пена на большой скорости промчался по левому флангу и уже из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу и вылетел в поле. Буквально тут же горняки организовали свой быстрый контрвыпад, завершал который ударом из-за пределов штрафной площади Алан Патрик. Совсем немного мяч разминулся с левой «девяткой».

Фото - ФК «Шахтер»

И далее футболисты продолжали действовать на высоких скоростях, отвечая своей атакой на атаку соперников. Поэтому моменты периодически возникали у обоих ворот. Так, на 17-й минуте после подачи углового в борьбе за мяч сошлись Степаненко и Шапаренко. Похоже, что от киевлянина мяч полетел под перекладину, однако Бущан был внимателен и перевел круглого за ворота. На 24-й минуте Караваев издали нанес сильный удар, но Пятов забрал мяч в руки. А спустя четыре минуты Марлос попытался обводным ударом поразить цель, однако совсем немного промахнулся.

Время шло, а забитых голов не было. Да и количество опасных моментов явно уменьшилось. Зато в концовке тайма динамовцы прибавили и трижды заставляли своих болельщиков вскакивать со своих мест. На 39-й минуте Витиньо нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, но неточно. Затем через минуту Пятов выбил мяч из-под перекладины после навеса Буяльского. А на 43-й минуте все тот же Витиньо снова отважился на дальний удар, но и на этот раз мяч разминулся со штангой.

В самом начале второй половины матча на 51-й минуте Степаненко пробил с линии штрафной, но неточно. Через две минуты после удара Додо с правого фланга Бущан из-под перекладины перевел мяч на угловой. И еще спустя две минуты динамовцы здорово разыграли штрафной и Цыганков выскочил один на один с Пятовым. Голкипер горняков сыграл надежно и сумел выиграть эту мини-дуэль у форварда.

Фото - ФК «Шахтер»

Наставник горняков Роберто Де Дзерби в середине тайма провел сразу три замены, пытаясь за счет свежих игроков добавить скорости атакам своей команды. И на какой-то отрезок времени это сработало. Но все равно с завершающими ударами у «Шахтера» не получалось. Вот здесь-то и вспомнилось вынужденное отсутствие Траоре. Что касается киевлян, то они больше оборонялись, не часто выбегая вперед в контратаки. Скорее всего, подопечных Мирчы Луческу ничейный счет больше устраивал, так как он оставлял «Динамо» преимущество в три очка над своим главным конкурентом в борьбе за золотые медали.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 0:0

Шапаренко (70), Витиньо (80) – Марлон (25), Кривцов (67), Сикан (68), Тете (77)

«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Буяльский (Гармаш, 86).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко (М.Антонио, 65), Майкон, Марлос (Тете, 65), А.Патрик, Соломон (Сикан, 65), Педриньо.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА