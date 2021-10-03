10-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Шахтер Донецк
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Паритет сохранился. Динамо и Шахтер сыграли вничью на НСК Олимпийский

Украинские гранды завершили очную дуэль без голов

  • 03.10.2021 21:23
  • 4992 просмотра
  • 126 комментариев
Паритет сохранился. Динамо и Шахтер сыграли вничью на НСК Олимпийский
© ФК Шахтер Донецк

Совсем недавно чуть меньше двух недель назад две лучшие команды страны играли друг с другом также на НСК «Олимпийский» в матче за Суперкубок Украины. Тогда «Шахтер» добился победы со счетом 3:0. После этого сегодняшние соперники успели провести по одному матчу в украинской Премьер-Лиге, в которых добились уверенных побед, а затем сыграли во втором туре Лиги чемпионов.

К сожалению, позитивных эмоций от выступления на евроарене было совсем немного. «Шахтер» хотя и не проиграл «Интеру», но и не сумел забить победный гол. К тому же горняки именно в том матче потеряли на длительный период своего забивного форварда Траоре. А динамовцы вообще проиграли с разгромным счетом 0:5 мюнхенской «Баварии».

И еще. Этот поединок, помимо того, что имел очень большое значение в турнирном плане, стал сотым в противостоянии грандов украинского футбола. Понятно, что выиграть его хотели как одни, так и другие.

Команды начали встречу достаточно активно и уже на 9-й минуте возник первый голевой момент. Де Пена на большой скорости промчался по левому флангу и уже из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу и вылетел в поле. Буквально тут же горняки организовали свой быстрый контрвыпад, завершал который ударом из-за пределов штрафной площади Алан Патрик. Совсем немного мяч разминулся с левой «девяткой».  

Фото - ФК «Шахтер»

И далее футболисты продолжали действовать на высоких скоростях, отвечая своей атакой на атаку соперников. Поэтому моменты периодически возникали у обоих ворот. Так, на 17-й минуте после подачи углового в борьбе за мяч сошлись Степаненко и Шапаренко. Похоже, что от киевлянина мяч полетел под перекладину, однако Бущан был внимателен и перевел круглого за ворота. На 24-й минуте Караваев издали нанес сильный удар, но Пятов забрал мяч в руки. А спустя четыре минуты Марлос попытался обводным ударом поразить цель, однако совсем немного промахнулся.

Время шло, а забитых голов не было. Да и количество опасных моментов явно уменьшилось. Зато в концовке тайма динамовцы прибавили и трижды заставляли своих болельщиков вскакивать со своих мест. На 39-й минуте Витиньо нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, но неточно. Затем через минуту Пятов выбил мяч из-под перекладины после навеса Буяльского. А на 43-й минуте все тот же Витиньо снова отважился на дальний удар, но и на этот раз мяч разминулся со штангой.   

В самом начале второй половины матча на 51-й минуте Степаненко пробил с линии штрафной, но неточно. Через две минуты после удара Додо с правого фланга Бущан из-под перекладины перевел мяч на угловой. И еще спустя две минуты динамовцы здорово разыграли штрафной и Цыганков выскочил один на один с Пятовым. Голкипер горняков сыграл надежно и сумел выиграть эту мини-дуэль у форварда.  

Фото - ФК «Шахтер»

Наставник горняков Роберто Де Дзерби в середине тайма провел сразу три замены, пытаясь за счет свежих игроков добавить скорости атакам своей команды. И на какой-то отрезок времени это сработало. Но все равно с завершающими ударами у «Шахтера» не получалось. Вот здесь-то и вспомнилось вынужденное отсутствие Траоре. Что касается киевлян, то они больше оборонялись, не часто выбегая вперед в контратаки. Скорее всего, подопечных Мирчы Луческу ничейный счет больше устраивал, так как он оставлял «Динамо» преимущество в три очка над своим главным конкурентом в борьбе за золотые медали.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 0:0

Шапаренко (70), Витиньо (80) – Марлон (25), Кривцов (67), Сикан (68), Тете (77)

«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Буяльский (Гармаш, 86).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко (М.Антонио, 65), Майкон, Марлос (Тете, 65), А.Патрик, Соломон (Сикан, 65), Педриньо.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
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    Sosed12345
    Sosed12345, 03.10.2021 22:00
    0
    Alexander Киев, 03.10.2021 21:38
    Та дынама очень слабо.. то ли дырку свою не залечили после Баварии и 5 голов, то ли реально стали играть в автобус. Убогий у них футбол и сегодня отскочили от Шахтера
    Ты совсем плох стал,Сашка. Давай еще шаги что ШЛАКтер самый титулованый клуб Украины
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    rus
    rus, 03.10.2021 22:00
    -1
    Играли два гомна
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 03.10.2021 21:58
    -1
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 21:56
    было очевидно что сегодня они будут играть на ничейку, ещё один позор их дырка бы не выдержала.
    Кому кому,а тебе бы о дырке молчать лучше.
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 03.10.2021 21:57
    -1
    ViaBor, 03.10.2021 21:55
    да я на игру смотрю, а не на результат, результаты и в кабинетах рисуются в нашем чемпионате
    "Счет-на табло"- Валерий Васильевич
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 03.10.2021 21:56
    -3
    тут на днях столько было предсказателей,что Шахтер порвет Динамо,что некуда было даже сообщение вставить.Им,конечно,из шахты виднее(было до этого часа),но куда же все делись?
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 21:56
    -3
    KoPoJIb_KpoToB, 03.10.2021 21:55
    Шубный автобус выстоял.
    было очевидно что сегодня они будут играть на ничейку, ещё один позор их дырка бы не выдержала.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 03.10.2021 21:55
    -1
    Ладно матч прошёл ничья 0-0
    А теперь ждем трешь-видео от Максима777. Посмотрим что он там наснимает
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 03.10.2021 21:55
    0
    scorpio16, 03.10.2021 21:53
    Счёт по игре , равная игра сегодня была . Минус это для нейтральных болельщиков, потому что футбол откровенно скучный был , накала и эмоций, как таковых не было ,щепки не летели ,одни мяч контролируют, но не могут атаковать потому что форвард вылетел надолго , другие ставят автобус и также без толкового форварда ничего не могут сделать впереди.
    Не знаю, атака на атаку. И боль а была, и борьба. Игра смотрелась
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 21:55
    -2
    Совушки считают только удары Шахты в створ ворот ДК. Но им бы стоило также вспомнить о так называемых пожарах у своих ворот. Да, статистика так называемых "пожаров" не ведеться, но они очень опасны. Пожары у ворот - это когда мяч находиться близко возле ворот соперника но из-за большого скопления футболистов часто не доходит до цели, однако любой малейший рикошет может привести к голу. Таких эпизодов было много сегодня у ворот ДК. Шахтёр сидел в их штрафной особенно во втором тайме.
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    ViaBor
    online
    ViaBor, 03.10.2021 21:55
    0
    elPadrino, 03.10.2021 21:52
    заглянь в таблицу УПЛ,может стыд пройдет
    да я на игру смотрю, а не на результат, результаты и в кабинетах рисуются в нашем чемпионате
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    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 03.10.2021 21:55
    -3
    Шубный автобус выстоял.
    Ссылка
    scorpio16
    scorpio16, 03.10.2021 21:53
    -1
    Счёт по игре , равная игра сегодня была . Минус это для нейтральных болельщиков, потому что футбол откровенно скучный был , накала и эмоций, как таковых не было ,щепки не летели ,одни мяч контролируют, но не могут атаковать потому что форвард вылетел надолго , другие ставят автобус и также без толкового форварда ничего не могут сделать впереди.
    Ссылка
    Cheng
    Cheng, 03.10.2021 21:53
    0
    Dynamo_Barca, 03.10.2021 21:36
    Ти ідіот?
    У Вас ошибка - в конце не должно быть вопросительного знака! Почитайте его посты - и никогда больше не реагируете на "китайца".
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    lenares85
    online
    lenares85, 03.10.2021 21:53
    0
    Но игра понравилась, не тягомотина, му му, а атака на атаку
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    elPadrino
    elPadrino, 03.10.2021 21:52
    +3
    ViaBor, 03.10.2021 21:51
    ну тут динамо боролось за ничью, а шахтер за победу, стыдно должно быть при своих заполненных трибунах так играть, не чемпионское это
    заглянь в таблицу УПЛ,может стыд пройдет
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 03.10.2021 21:52
    0
    Шахтёр ещё сырой. А Динамо нужно срочно топа в нападение, а то моменты создают, а забивать некому
    Ссылка
    ViaBor
    online
    ViaBor, 03.10.2021 21:51
    -3
    ну тут динамо боролось за ничью, а шахтер за победу, стыдно должно быть при своих заполненных трибунах так играть, не чемпионское это
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 03.10.2021 21:50 (изменен)
    +1
    Итог: 50 на 50 недовольных
    Но Мирон Маркевич точно предсказал исход встречи.
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    Cheng
    Cheng, 03.10.2021 21:50
    +2
    Alexander Киев, 03.10.2021 21:35
    Здоров дынама автобусом ехало весь матч и это в домашнем матче а какая атмосфера на стадионе.. кайф, по мимо ультрас дК, никто больше не поддерживал дырку. ВСЕ были за Шахтер Топ!
    Вы пиздун,падоньте... Вы можете и дальше рассказывать сказки как,якобы Шахта катала ДК(гляньте статистику!) , но стадион в Киеве болел за Киевлян!!! Даже овца с кротканала,которая с телефона читала отчёт о матче,своим огромным ртом сказала,что подавляющее большинство на стадионе было за ДК! И это - без сектора ультрас... Да,перестали автобусами свозить "болельщиков" - и стала понятна популярность Шахтёра...
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    Nomad
    online
    Nomad, 03.10.2021 21:49
    -3
    Динамо играло, как в хоккей, в меньшинстве. А Шахтёр пытался играть до верного - с пасом на пятачок. Повезло ДК, что клюшку никто не подставил нормально на последних секундах
    Ссылка
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