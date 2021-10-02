Динамо Киев

В воскресенье состоится центральный поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Совсем недавно соперники встречались в матче за Суперкубок Украины, и тогда уверенную победу одержали «горняки» (3:0). В чемпионате киевляне возглавляют турнирную таблицу, но победа позволит «горнякам» догнать своего главного соперника. Так что, нас ждет настоящий «матч за шесть очков», как принято говорить.

Динамо

После поединка за Суперкубок из лагеря киевлян звучали реплики, мол, трофей не тот, настроились как-то не так. Теперь с мотивацией у футболистов «Динамо» должно быть все в полном порядке. Ведь «бело-синие» уступили своему принципиальному сопернику, а затем без шансов проиграли лигочемпионовскую встречу мюнхенской «Баварии». Еще одно поражение поднимет вопрос о состоятельности команды Мирчи Луческу и ее способности добиваться нужного результата в ответственных матчах. Правда, вряд ли кто-то из украинских болельщиков рассчитывал на то, что киевляне возьмут очки с чемпионом Германии. Главным было не проиграть крупно, что не получилось. И тут трагедии не произошло: «Динамо» и «Бавария» просто находятся на разных уровнях. «Бавария» – слишком сильный соперник для нас», – отметил после поединка в Мюнхене румынский наставник «бело-синих».

Как показал стартовый отрезок сезона, проблема «Динамо» с забивным центрфорвардом так и не была решена. Перевод на острие атаки номинального «опорника» Дениса Гармаша хоть и стал интересным тренерским ходом, пока не приносит киевлянам желаемые дивиденды. Новичкам команды Кулачу и Рамиресу, призванным усилить атакующую линию, тренерский штаб «Динамо» не особо доверяет (венесуэлец еще и выбыл из строя из-за коронавирусной инфекции), а Шкурин вряд ли пока стал серьезным усилением. Важным подспорьем для выбора плана на воскресную игру станет восстановление Виталия Буяльского, пропустившего два матча киевлян из-за повреждения. Впрочем, о состоянии полузащитника не сообщается. Отметим, что поединок в Мюнхене стал юбилейным для Виктора Цыганкова, который провел 200-ю игру за киевский клуб.

Шахтер

«Горняки» во вторник провели довольно качественную встречу с «Интером», но сумели заработать только одно очко в свой актив. Если сравнивать прошлогоднее и нынешнее домашние противостояния «Шахтера» с миланским клубом, которые закончились с одинаковым результатом, то можно говорить о значительном прогрессе. В 2020-м подопечные Луиша Каштру большинство игрового времени проводили в защите и отстояли ничью с большим трудом. Теперь же команда Роберто Де Дзерби создала немало моментов у ворот «нерадзурри» и вполне могла одержать победу. Конечно, за год в командах произошло много чего, но такие качественные изменения в игре «горняков» не могут не радовать. Существенным негативом после матча с «Интером» стала травма форварда Лассины Траоре, который с хода влился в игровой ансамбль донецкого клуба.

Однако, «Шахтеру» пока явно не хватает стабильности. «Горняки» могут продемонстрировать классную игру с «Динамо» или «Интером», а затем испытывают проблемы в матчах с командами менее статусными. Но тренерские идеи Де Дзерби уже невооруженным глазом просматриваются в действиях футболистов донецкого клуба. Например, «Шахтер» является лучшей командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач. Согласитесь, такой показатель заслуживает уважения. Кроме Траоре, в лазарете «горняков» остаются Мораес, Коноплянка, Фернандо и Дентиньо. Мораес, к слову, уже вернулся в Украину из Бразилии, где он восстанавливался после травмы.

Статистика встреч

В Премьер-лиге принципиальные соперники имеют совершенно одинаковую статистику: по 25 побед, голы – 82:82. А за все время проведения чемпионатов Украины «Динамо» имеет небольшое преимущество. Киевляне одержали 39 побед против 35-ти у донецкого клуба. Лучшим бомбардиром украинского классического противостояния среди действующих футболистов команд является Марлос, который забил 6 голов в ворота «бело-синих» (еще один результативный удар в ворота киевлян Марлос нанес во время выступлений за «Металлист»). У «Динамо» по три гола в ворота «горняков» забили Вербич, Гармаш и де Пена. В прошлом чемпионате соперники обменялись победами на НСК «Олимпийский»: в первом круге «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:0, а во втором «бело-синие» взяли реванш – 1:0.

Комментарий

Своими ожиданиями от предстоящей встречи поделился полузащитник «Шахтера» Алан Патрик. «Шахтер» - «Динамо» - всегда дерби, вне зависимости от того, в Суперкубке мы играем или в чемпионате Украины. Прекрасно знаем, что это непросто, это сложно, но наша команда хорошо подготовлена. Мы это показали в матче за Суперкубок. Надеемся показать хорошее выступление и в воскресном матче», – сказал бразилец.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Супряга.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Педриньо, Алан Патрик, Соломон, Сикан.

Прогноз на противостояние

В случае победы «Динамо» укрепит свое лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от донецкого клуба на шесть очков. Если же победят «горняки», они настигнут «бело-синих». Поэтому мотивация команд на будущее противостояние не вызывает сомнений, ведь на кону стоит многое. Спрогнозируем, что после воскресного матча расстановка сил на верхушке турнирной таблицы сохранится, поскольку команды сыграют вничью.

3 октября, воскресенье