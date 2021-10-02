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Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Матч за шесть очков» в Киеве

  • 02.10.2021 20:04
  • 2229 просмотров
  • 30 комментариев
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

В воскресенье состоится центральный поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Совсем недавно соперники встречались в матче за Суперкубок Украины, и тогда уверенную победу одержали «горняки» (3:0). В чемпионате киевляне возглавляют турнирную таблицу, но победа позволит «горнякам» догнать своего главного соперника. Так что, нас ждет настоящий «матч за шесть очков», как принято говорить.

Динамо

После поединка за Суперкубок из лагеря киевлян звучали реплики, мол, трофей не тот, настроились как-то не так. Теперь с мотивацией у футболистов «Динамо» должно быть все в полном порядке. Ведь «бело-синие» уступили своему принципиальному сопернику, а затем без шансов проиграли лигочемпионовскую встречу мюнхенской «Баварии». Еще одно поражение поднимет вопрос о состоятельности команды Мирчи Луческу и ее способности добиваться нужного результата в ответственных матчах. Правда, вряд ли кто-то из украинских болельщиков рассчитывал на то, что киевляне возьмут очки с чемпионом Германии. Главным было не проиграть крупно, что не получилось. И тут трагедии не произошло: «Динамо» и «Бавария» просто находятся на разных уровнях. «Бавария» – слишком сильный соперник для нас», – отметил после поединка в Мюнхене румынский наставник «бело-синих».

Как показал стартовый отрезок сезона, проблема «Динамо» с забивным центрфорвардом так и не была решена. Перевод на острие атаки номинального «опорника» Дениса Гармаша хоть и стал интересным тренерским ходом, пока не приносит киевлянам желаемые дивиденды. Новичкам команды Кулачу и Рамиресу, призванным усилить атакующую линию, тренерский штаб «Динамо» не особо доверяет (венесуэлец еще и выбыл из строя из-за коронавирусной инфекции), а Шкурин вряд ли пока стал серьезным усилением. Важным подспорьем для выбора плана на воскресную игру станет восстановление Виталия Буяльского, пропустившего два матча киевлян из-за повреждения. Впрочем, о состоянии полузащитника не сообщается. Отметим, что поединок в Мюнхене стал юбилейным для Виктора Цыганкова, который провел 200-ю игру за киевский клуб.

Шахтер

«Горняки» во вторник провели довольно качественную встречу с «Интером», но сумели заработать только одно очко в свой актив. Если сравнивать прошлогоднее и нынешнее домашние противостояния «Шахтера» с миланским клубом, которые закончились с одинаковым результатом, то можно говорить о значительном прогрессе. В 2020-м подопечные Луиша Каштру большинство игрового времени проводили в защите и отстояли ничью с большим трудом. Теперь же команда Роберто Де Дзерби создала немало моментов у ворот «нерадзурри» и вполне могла одержать победу. Конечно, за год в командах произошло много чего, но такие качественные изменения в игре «горняков» не могут не радовать. Существенным негативом после матча с «Интером» стала травма форварда Лассины Траоре, который с хода влился в игровой ансамбль донецкого клуба.

Однако, «Шахтеру» пока явно не хватает стабильности. «Горняки» могут продемонстрировать классную игру с «Динамо» или «Интером», а затем испытывают проблемы в матчах с командами менее статусными. Но тренерские идеи Де Дзерби уже невооруженным глазом просматриваются в действиях футболистов донецкого клуба. Например, «Шахтер» является лучшей командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач. Согласитесь, такой показатель заслуживает уважения. Кроме Траоре, в лазарете «горняков» остаются Мораес, Коноплянка, Фернандо и Дентиньо. Мораес, к слову, уже вернулся в Украину из Бразилии, где он восстанавливался после травмы.

Статистика встреч

В Премьер-лиге принципиальные соперники имеют совершенно одинаковую статистику: по 25 побед, голы – 82:82. А за все время проведения чемпионатов Украины «Динамо» имеет небольшое преимущество. Киевляне одержали 39 побед против 35-ти у донецкого клуба. Лучшим бомбардиром украинского классического противостояния среди действующих футболистов команд является Марлос, который забил 6 голов в ворота «бело-синих» (еще один результативный удар в ворота киевлян Марлос нанес во время выступлений за «Металлист»). У «Динамо» по три гола в ворота «горняков» забили Вербич, Гармаш и де Пена. В прошлом чемпионате соперники обменялись победами на НСК «Олимпийский»: в первом круге «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:0, а во втором «бело-синие» взяли реванш – 1:0.

Комментарий

Своими ожиданиями от предстоящей встречи поделился полузащитник «Шахтера» Алан Патрик. «Шахтер» - «Динамо» - всегда дерби, вне зависимости от того, в Суперкубке мы играем или в чемпионате Украины. Прекрасно знаем, что это непросто, это сложно, но наша команда хорошо подготовлена. Мы это показали в матче за Суперкубок. Надеемся показать хорошее выступление и в воскресном матче», – сказал бразилец.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Супряга.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Педриньо, Алан Патрик, Соломон, Сикан.

Прогноз на противостояние

В случае победы «Динамо» укрепит свое лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от донецкого клуба на шесть очков. Если же победят «горняки», они настигнут «бело-синих». Поэтому мотивация команд на будущее противостояние не вызывает сомнений, ведь на кону стоит многое. Спрогнозируем, что после воскресного матча расстановка сил на верхушке турнирной таблицы сохранится, поскольку команды сыграют вничью.

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3 октября, воскресенье

«Динамо» – «Шахтер»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua — 2:2

Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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  • Спрогнозируйте исход матча УПЛ между командами Динамо и Шахтер, который пройдет 3 октября в Киеве.
    • 12% (9)
      1. Крупная победа Динамо
    • 32% (24)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 14.67% (11)
      3. Ничья
    • 24% (18)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 17.33% (13)
      5. Крупная победа Шахтера
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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 02.10.2021 21:41
    +2
    Megogo_gawno, 02.10.2021 21:36
    Фанька, а чё ты от вопроса бегаешь? Скажи в каком из матчей нынешнего чемпионата Шахтер вытащили судьи?
    В Матче с Минаем Монзуль не поставила откровенны пенальти в ворота шахтёра
    Ты вопросы не своему вымышленному другую задавай
    О том как тянут шахтёр можно поэмы слагать
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 02.10.2021 21:40 (изменен)
    +1
    --smart--Forever, 02.10.2021 21:16
    New Zealander, ну откуда у нищеброда Фаньки может быть 500 баксов??
    Ему несенюк даёт по 43 гривны в день на пачку Вискаса или Чаппи, чтобы не трусились копыта в наборе текста :
    "В атакующий футбол поперёк Р??оля" (с)
    Давай с тобой, шелудивый спорим
    Сумму сам назовёшь в районе 500 баксов от 13.500 до 140000 грн.
    А ты хоть 10 к поставь , на шахтёр
    ——
    Спорим как ещё одна грязнуля сольётся
    Они в победе шахтёра только ртом уверены
    Что клуб , о своих глоров ноги вытирает , плюнув на основной пласт своих болел на Донбассе, что глоры - алкаши у него, великие болельщики только в интернете за мамиными юбками
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 02.10.2021 21:38
    -1
    New Zealander, 02.10.2021 21:37
    Да я в Ужгороде сейчас. А что нельзя приезжать на родину?
    Ахметов депортировал за плохую уборку его сортира?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 02.10.2021 21:37
    -3
    Алексей Голяченко, 02.10.2021 21:31
    закарпатфан так ты в Ужгороде сейчас ? А как же Великобритания ?
    Да я в Ужгороде сейчас. А что нельзя приезжать на родину?
    Ссылка
    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 02.10.2021 21:36
    -4
    FunnyCat_, 02.10.2021 21:01
    В атакующий футбол поперёк роля - фирменный стиль Де Дзерби
    Фанька, а чё ты от вопроса бегаешь? Скажи в каком из матчей нынешнего чемпионата Шахтер вытащили судьи?
    Ссылка
    drekcler1
    online
    drekcler1, 02.10.2021 21:34 (изменен)
    +2
    Игра будет трудная для Динамо и не только в игровом плане.Киеву надо помнить и о судейском корпусе,Вар и Монзуль это просто бомба.Динамо победу и отрив от соперника в 6 очей.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.10.2021 21:32
    +1
    закарпатфан, ах ты ж мамкин эмигрант
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 02.10.2021 21:31
    +2
    New Zealander, 02.10.2021 21:18
    Что ты куришь? Шериф жёстко отскочили с Реалом. 29 ударов против 3х. Практически 100 процентная реализация. Тоже самое было с Шахтой. У Шерифа было 3 момента, 2 с которых они реализовали. Это называется жёсткий фарт, который постоянно продолжаться не может. В итоге победит класс, а не фарт.
    Это называется исполнительское мастерство. Кто виноват, что твои кривоногие латиносы забивают один из десяти.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.10.2021 21:31
    +1
    New Zealander, 02.10.2021 20:55
    Ужгород за Шахтёр и за Усика
    закарпатфан так ты в Ужгороде сейчас ? А как же Великобритания ?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.10.2021 21:29
    +1
    New Zealander, 02.10.2021 20:55
    Ужгород за Шахтёр и за Усика
    Шопопало абы писать
    Ссылка
    BaZia
    BaZia, 02.10.2021 21:27
    0
    Хтось скаже звідки в Супряги такий кредит довіри раптом?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.10.2021 21:26
    +2
    1-0 или 2-0. Динамо сделает отрыв в 6 очков. Нужно дать по усатому носу кротам
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 02.10.2021 21:18
    -4
    polesse2000, 02.10.2021 21:12
    New Zealander, 02.10.2021 20:21
    Итого в конечном счёте 11 очков для Шахтёра,которых должно быть достаточно для продолжения выступлений в ЛЧ ----------------------------------------------------------
    11 очков , что ты там куришь? Юра Вернидуб трахнул двух итальяшек даже не почувствовал Ну еще раз Анчелотти вряд-ли получится , но Зебру еще и в Киеве натянет . Максимум 3 очка это будет за счастье 1 с Реалом (который никакой благодаря Зидану физруку) хотя наверное нет. Карло в Киеве натянет твоих кротов. А Интеру тяжело будет с Шерифом на выезде.
    Что ты куришь? Шериф жёстко отскочили с Реалом. 29 ударов против 3х. Практически 100 процентная реализация. Тоже самое было с Шахтой. У Шерифа было 3 момента, 2 с которых они реализовали. Это называется жёсткий фарт, который постоянно продолжаться не может. В итоге победит класс, а не фарт.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 02.10.2021 21:16 (изменен)
    -5
    New Zealander, ну откуда у нищеброда Фаньки может быть 500 баксов??
    Ему несенюк даёт по 43 гривны в день на пачку Вискаса или Чаппи, чтобы не трусились копыта в наборе текста :
    "В атакующий футбол поперёк Р??оля" (с)
    Ссылка
    polesse2000
    online
    polesse2000, 02.10.2021 21:12
    +4
    New Zealander, 02.10.2021 20:21
    Итого в конечном счёте 11 очков для Шахтёра,которых должно быть достаточно для продолжения выступлений в ЛЧ ----------------------------------------------------------
    11 очков , что ты там куришь? Юра Вернидуб трахнул двух итальяшек даже не почувствовал Ну еще раз Анчелотти вряд-ли получится , но Зебру еще и в Киеве натянет . Максимум 3 очка это будет за счастье 1 с Реалом (который никакой благодаря Зидану физруку) хотя наверное нет. Карло в Киеве натянет твоих кротов. А Интеру тяжело будет с Шерифом на выезде.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 02.10.2021 21:01 (изменен)
    +3
    Face Control, 02.10.2021 20:08
    Интересный матч будет: Шахтёр играть в атакующий футбол (с дырами в защите), а развпятьлетние автобусники на все два тайма как обычно против Шахтёра выставят двухэтажный автобус.
    В атакующий футбол поперёк роля - фирменный стиль Де Дзерби
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 02.10.2021 21:01
    +5
    New Zealander, 02.10.2021 20:21
    А что касается Лиги Чемпионов, то расклады следующие. Совушки кричали как один что Интер будет мстить за предыдущий позор, но как мы видим Интер "всрался", - и опять 0:0. Теперь совушки будут кричать что Реал будет мстить тоже, но более чем уверен что и Реал обкакаеться и мы увидим прошлогодний повтор и 6 очков для Шахты с Реалом. Потом ещё в ничейку играем с Интером. И победа над Шерифом, который в этот раз уже Дзерби разберёт на части и не будет недооценки и того же дикого фарта и 100% реализации моментов у соперника. Итого в конечном счёте 11 очков для Шахтёра,которых должно быть достаточно для продолжения выступлений в ЛЧ
    но более чем уверен что и Реал обкакаеться и мы увидим прошлогодний повтор и 6 очков для Шахты с Реалом
    (С)
    Закарпатклоун, давай я 500 долларо ставлю на Реал , та на шахтер , скрипу ставок кидаем сюда , кто не сбросил - удаляется с сайта навсегда ?
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 02.10.2021 20:59
    +4
    Удачи Чемпион !
    Завтра на родном стадионе поддержка Киева тебе обеспечена!
    Главное без ненужного мандража
    Верим в победу !
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 02.10.2021 20:57
    +3
    Nadiia Shamli, 02.10.2021 20:53
    это ваши мантры про дно, а вот то что Киев самый загрязнённый город Европы, это факт.
    Так почему донецкие голодные, грязные, потрёпанные беженцы бегут в "грязный" Киев, а не в "чистый" Мариуполь?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 02.10.2021 20:55
    -7
    Ужгород за Шахтёр и за Усика
    Ссылка
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