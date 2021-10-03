Мирча ЛУЧЕСКУ: «У нас есть Витиньо, а у Шахтера таких игроков несколько»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничейный матч 10-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:0):

– В двух матчах с «Шахтером» ваша команда не забила ни одного мяча. Чего не хватило «Динамо» в этих поединках?

– На примере Витиньо вы видели, что значит бразильской игрок с такой техникой и арсеналом индивидуальных качеств, что значит иметь такого игрока в составе команды. А у «Шахтера» таких исполнителей несколько.

Кроме того, нас устраивала ничья, и мы так организовали оборону, чтобы не давать свободных зон сопернику и самим при этом выходить в быстрые контратаки. Но мы допускали много ошибок в простых передачах. Я это связываю с молодостью и неопытностью наших молодых центральных защитников. У «Шахтера» – опытные, мастеровитые центральные защитники, которые практически не ошибались и очень хорошо начинали атаки своей команды, создавая численное преимущество на отдельных участках поля.

Разница между Суперкубком и чемпионатом очень большая. Мы год не проигрываем в чемпионате – это многое значит. Пожелал ребятам продолжать держать эту серию.

– Прокомментируйте игру Караваева.

– Миколенко, к сожалению, не смог играть сегодня из-за травмы. То же касается Шепелева и Вербича. Пришлось перекроить линию обороны. Но Караваев провел очень хороший матч. С точки зрения профессионализма он ведет себя здорово: в любой момент выходит на любой позиции и выполняет то, что я его прошу.

– Каковы планы на паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных?

– У нас очень много сборников. Те ребята, которые останутся в расположении клуба, получат три дня выходных и в четверг вернутся к тренировкам. У нас есть предложения о проведении спаррингов из Турции и других стран, но у нас остается слишком мало футболистов, и мы не сможем провести эти матчи.

У наших сборников очень сложный график. Это тоже проблема. Но они профессионалы, и должны одновременно соответствовать как уровню «Динамо», так и уровню сборной Украины.

– Как вы отреагировали на баннер болельщиков «Шахтера», оскорбляющий вас, и на то, что в Донецке облили вашу «звезду»?

– Меня не интересует поведение болельщиков, меня интересует только моя команда.

– Изменился ли «Шахтер» при Де Дзерби?

– Я пришел сюда для того, чтобы комментировать завершившуюся только что игру. Стиль игры этой команды был создан в 2004 году, и он сохраняется до сих пор. Каждый новый тренер может лишь улучшить какие-то детали, или ухудшить.