10-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Шахтер Донецк
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «У нас есть Витиньо, а у Шахтера таких игроков несколько»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал ничейный матч против «Шахтера»

  • 03.10.2021 23:20
  • 3590 просмотров
  • 14 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «У нас есть Витиньо, а у Шахтера таких игроков несколько»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничейный матч 10-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:0):

– В двух матчах с «Шахтером» ваша команда не забила ни одного мяча. Чего не хватило «Динамо» в этих поединках?

– На примере Витиньо вы видели, что значит бразильской игрок с такой техникой и арсеналом индивидуальных качеств, что значит иметь такого игрока в составе команды. А у «Шахтера» таких исполнителей несколько.

Кроме того, нас устраивала ничья, и мы так организовали оборону, чтобы не давать свободных зон сопернику и самим при этом выходить в быстрые контратаки. Но мы допускали много ошибок в простых передачах. Я это связываю с молодостью и неопытностью наших молодых центральных защитников. У «Шахтера» – опытные, мастеровитые центральные защитники, которые практически не ошибались и очень хорошо начинали атаки своей команды, создавая численное преимущество на отдельных участках поля.

Разница между Суперкубком и чемпионатом очень большая. Мы год не проигрываем в чемпионате – это многое значит. Пожелал ребятам продолжать держать эту серию.

– Прокомментируйте игру Караваева.

– Миколенко, к сожалению, не смог играть сегодня из-за травмы. То же касается Шепелева и Вербича. Пришлось перекроить линию обороны. Но Караваев провел очень хороший матч. С точки зрения профессионализма он ведет себя здорово: в любой момент выходит на любой позиции и выполняет то, что я его прошу.

– Каковы планы на паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных?

– У нас очень много сборников. Те ребята, которые останутся в расположении клуба, получат три дня выходных и в четверг вернутся к тренировкам. У нас есть предложения о проведении спаррингов из Турции и других стран, но у нас остается слишком мало футболистов, и мы не сможем провести эти матчи.

У наших сборников очень сложный график. Это тоже проблема. Но они профессионалы, и должны одновременно соответствовать как уровню «Динамо», так и уровню сборной Украины.

– Как вы отреагировали на баннер болельщиков «Шахтера», оскорбляющий вас, и на то, что в Донецке облили вашу «звезду»?

– Меня не интересует поведение болельщиков, меня интересует только моя команда.

– Изменился ли «Шахтер» при Де Дзерби?

– Я пришел сюда для того, чтобы комментировать завершившуюся только что игру. Стиль игры этой команды был создан в 2004 году, и он сохраняется до сих пор. Каждый новый тренер может лишь улучшить какие-то детали, или ухудшить.

Источник — Динамо Киев от Шурика

(28 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    docvita
    docvita, 04.10.2021 00:15
    +5
    Чого "шахта" добилась за останні роки? Скільки українських футболістів в цій команді? Потім задайте собі питання: чого ви хочете від збірної України! Дибілоїди...
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 04.10.2021 00:12 (изменен)
    -1
    Українські гравці Коля Шапаренко та Вітя Циганков для мене краще будь-якого заморського Вітіньо. Так розумію, що Луческу вирішив шукати виправдання своїх можливих поразок в нестачі бразильців в ДК?
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 23:50
    -3
    ему выгоднее по 10 тысяч судьям платить, чем на трансферы тратится.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 23:49
    -4
    Brian, 03.10.2021 23:39
    С теми игроками что есть у Луческу, Динамо выжало максимум. Мирча правильно сказал, кроме Витиньо там выделить просто некого.
    ии, кто виноват в этом. шубная дыра третий раз попадает в лч, деньги есть, но старый еврей не хочет тратится.
    Ссылка
    Brian
    Brian, 03.10.2021 23:39
    +1
    Face Control, 03.10.2021 23:25
    У Шахтёра всё лучше, как футболисты, так и игра. У вас же опять позорный автобус.
    С теми игроками что есть у Луческу, Динамо выжало максимум. Мирча правильно сказал, кроме Витиньо там выделить просто некого.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 03.10.2021 23:38
    +2
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 23:31
    куда же без скулежа румуна. уверен он скулит даже после разгромных побед. я уже забыл, не припомню последних его разгромных побед не над дёснами канешно же.
    А я понял ты новый болельщик Шахтера с клуба Лифт. А то Надя Надя, а ты Надин
    А Макс матерый волк. Знает где производить набор новых болельщиков Шахтера
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 03.10.2021 23:33
    -2
    Face Control, 03.10.2021 23:25
    У Шахтёра всё лучше, как футболисты, так и игра. У вас же опять позорный автобус.
    Что есть, то есть.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 03.10.2021 23:32
    0
    Караваев хорошо отыграл
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 23:32
    -2
    а говорят жаловаться не продуктивно, посмотрите на румуна, он постоянно жалуется.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 23:31
    0
    куда же без скулежа румуна. уверен он скулит даже после разгромных побед. я уже забыл, не припомню последних его разгромных побед не над дёснами канешно же.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 23:30
    +2
    Последний ответ - 5-бальный румынский троллинг
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 23:29
    -2
    New Zealander, 03.10.2021 23:28
    Лучше и не скажешь
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 23:28
    -3
    Face Control, 03.10.2021 23:25
    У Шахтёра всё лучше, как футболисты, так и игра. У вас же опять позорный автобус.
    Лучше и не скажешь
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 23:25
    -2
    У Шахтёра всё лучше, как футболисты, так и игра. У вас же опять позорный автобус.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности