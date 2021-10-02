В воскресенье, 3-го октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

Киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, на три очка опережая донецкий клуб. В предыдущем туре «Динамо» обыграло львовский «Рух» со счетом 2:0. Донецкий клуб неделю назад в Киеве разобрался с ровенским «Вересом» (4:1). В мид-уик соперники проводили свои матчи в рамках группового турнира Лиги чемпионов. «Горняки» сыграли в безголевую ничью с миланским «Интером», а команда Мирчи Луческу с крупным счетом проиграла «Баварии» (0:5). Совсем недавно соперники встречались в матче за Суперкубок Украины, и тогда уверенную победу одержали «горняки» (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».