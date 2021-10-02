10-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Шахтер Донецк
03.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.10.2021 14:31
  • 249 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 3-го октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

Киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, на три очка опережая донецкий клуб. В предыдущем туре «Динамо» обыграло львовский «Рух» со счетом 2:0. Донецкий клуб неделю назад в Киеве разобрался с ровенским «Вересом» (4:1). В мид-уик соперники проводили свои матчи в рамках группового турнира Лиги чемпионов. «Горняки» сыграли в безголевую ничью с миланским «Интером», а команда Мирчи Луческу с крупным счетом проиграла «Баварии» (0:5). Совсем недавно соперники встречались в матче за Суперкубок Украины, и тогда уверенную победу одержали «горняки» (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча УПЛ между командами Динамо и Шахтер, который пройдет 3 октября в Киеве.
    • 9.09% (3)
      1. Крупная победа Динамо
    • 36.36% (12)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 21.21% (7)
      3. Ничья
    • 15.15% (5)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 18.18% (6)
      5. Крупная победа Шахтера
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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 02.10.2021 14:49
    -1
    Только Шахтёр — только победа!
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