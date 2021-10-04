ФОТО. Луческу – Иуда. Фанаты Шахтера вывесили оскорбительный баннер

Фанаты «Шахтера» во время матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (0:0) вывесили провокационный баннер «Луческу – Иуда Искариот!».
Иуда Искариот – в христианстве один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Он предал Иисуса, выдав первосвященникам за 30 сребреников.
Отметим, что Луческу с 2004 по 2016 год был главным тренером «Шахтера», а в «Динамо» работает с 2020-го.
Ранее звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской.
Источник — ПроФутбол
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Интересно, банер им тоже автобусом подвезли каких их самих ?
В принципе правильно, когда глорики шахтёра выбирают себе один два сектора и там кучкуются - реальная расстановка поддержки команд на стадионе
За шахтёр - 2 сектора ( свезённых 🚌) да Динамо - остальной стадион
Интересно, банер им тоже автобусом подвезли каких их самих ?
В принципе правильно, когда глорики шахтёра выбирают себе один два сектора и там кучкуются - реальная расстановка поддержки команд на стадионе
За шахтёр - 2 сектора ( свезённых 🚌) да Динамо - остальной стадион
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