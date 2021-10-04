ФОТО. Луческу – Иуда. Фанаты Шахтера вывесили оскорбительный баннер

Это случилось на матче с «Динамо»

  • 04.10.2021 10:10
  • 3445 просмотров
  • 20 комментариев
ФОТО. Луческу – Иуда. Фанаты Шахтера вывесили оскорбительный баннер
© ФК Шахтер Донецк

Фанаты «Шахтера» во время матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (0:0) вывесили провокационный баннер «Луческу – Иуда Искариот!».
 
Иуда Искариот – в христианстве один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Он предал Иисуса, выдав первосвященникам за 30 сребреников.
 
Отметим, что Луческу с 2004 по 2016 год был главным тренером «Шахтера», а в «Динамо» работает с 2020-го.
 
Ранее звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской.

Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.10.2021 11:40
    0
    zzg77, 04.10.2021 11:25
    Интересно, а будет ли штраф Шахтеру за фейерверки фанатов???
    ТАТИШО !!! ні за що!!! Цеж донецькі...
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 04.10.2021 11:39
    +1
    Слава Чебан, 04.10.2021 10:19
    Да, динамо повезло) это сейчас самый известный автобус)
    Конечно повезло , шахтёр снова пригласил бестолковую физручину на роль тренера, которая не может поставить игру команды , кроме перекатываемы поперёк поля ,
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 04.10.2021 11:39
    0
    а ахмєтов це типа Іісус?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 04.10.2021 11:38
    0
    а то, что пророк Ринат и апостол Палкин за четыре года до этого указали ему на дверь, то ничего?
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    просто парень
    просто парень, 04.10.2021 11:32
    +1
    Вообще не понимаю как Луческу вообще столько лет выдержал, в той клоаке
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    просто парень
    просто парень, 04.10.2021 11:31 (изменен)
    +1
    Та глядя на комменты некоторых тут типа фанатов шахтера, понимаешь какие они упоротые😵
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    zzg77
    online
    zzg77, 04.10.2021 11:25
    +3
    Интересно, а будет ли штраф Шахтеру за фейерверки фанатов???
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 04.10.2021 10:59 (изменен)
    +2
    То не фанаты, а сотрудники Метинвест и ДТЭК, приехавшие на автобусах. Под диктовку Палкина сделали баннер. Активные фанаты на другом секторе, и у них тёрки с тем же Палкиным.
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    Batya
    Batya, 04.10.2021 10:57
    +3
    Ну його вигнали, як бездомного пса, а що тепер..... які претензіі...
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    Pixelman
    online
    Pixelman, 04.10.2021 10:56
    +4
    Вот такими банерами как раз и проявляется вся суть Шахтера! Даже мне за них стыдно... донецк такой донецк
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    bonv
    bonv, 04.10.2021 10:47
    +5
    Придурки а не фанати.
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    FatalisTUA
    FatalisTUA, 04.10.2021 10:39
    +7
    Якщо вже шукають Іуду, то хай в свої рядах гарно подивляться, впевнений, що серед них вистачало тих, хто підтримував окупацію Криму та Донбасу, сподіваючись на "краще життя під рашкою".
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 10:35
    +6
    Максимум 3-4 автобуса на фото. О каких десятках тысяч кротов постоянно пишет Максим?
    Ссылка
    FatalisTUA
    FatalisTUA, 04.10.2021 10:34
    +8
    Логіка по-Шахтарськи:"Ти нам більше не потрібен, йди геть!". Тренер йде в інший клуб, потім в збірну своєї країни, хоче повернутись, але йому знову кажуть, що ти вже "збитий льотчик". Тільки після цього він погоджується очолити Динамо, щоб довести собі та іншим чого він ще вартий. І доводить! У Шахтаря "горить та палає", титулів немає. Хто винен? Звичайно, що Луческу, бо "зрадник та Іуда". Л - логіка...) 🤦🏻‍♂️
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.10.2021 10:33 (изменен)
    +6
    Igor Krasnenko, 04.10.2021 10:16
    выше реклама как намек куда обращатся этим болелам
    может их оттуда и привезли?
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    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 04.10.2021 10:19
    -14
    FunnyCat_, 04.10.2021 10:13

    Интересно, банер им тоже автобусом подвезли каких их самих ?
    В принципе правильно, когда глорики шахтёра выбирают себе один два сектора и там кучкуются - реальная расстановка поддержки команд на стадионе
    За шахтёр - 2 сектора ( свезённых 🚌) да Динамо - остальной стадион
    Да, динамо повезло) это сейчас самый известный автобус)
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 04.10.2021 10:17
    0
    Igor Krasnenko, 04.10.2021 10:16
    выше реклама как намек куда обращатся этим болелам
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 04.10.2021 10:16
    +12
    выше реклама как намек куда обращатся этим болелам
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 04.10.2021 10:15
    -7
    ну тут не 30 сребреников, а на порядок больше
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 04.10.2021 10:13 (изменен)
    +10

    Интересно, банер им тоже автобусом подвезли каких их самих ?
    В принципе правильно, когда глорики шахтёра выбирают себе один два сектора и там кучкуются - реальная расстановка поддержки команд на стадионе
    За шахтёр - 2 сектора ( свезённых 🚌) да Динамо - остальной стадион
    Ссылка
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