ФОТО. Луческу – Иуда. Фанаты Шахтера вывесили оскорбительный баннер

Фанаты «Шахтера» во время матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (0:0) вывесили провокационный баннер «Луческу – Иуда Искариот!».



Иуда Искариот – в христианстве один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Он предал Иисуса, выдав первосвященникам за 30 сребреников.



Отметим, что Луческу с 2004 по 2016 год был главным тренером «Шахтера», а в «Динамо» работает с 2020-го.



Ранее звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской.