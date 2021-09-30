В цветах Динамо. Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской

Болельщики «Шахтера» не простили Мирче Луческу переход в киевское «Динамо».



Несколько дней назад звезда Мирчи на аллее славы около «Донбасс-Арены» была полностью залита синей краской, почти скрыв имя владельца.



Предполагают, что акция стала ответом на недавние слова румынского специалиста после матча с «Рухом».



«Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк, посмотреть аллею звезд «Шахтера». Легко управлять командой, когда у нее такой президент, как Ринат Ахметов», – сказал тогда Луческу.



Сообщается, что убирать краску никто не спешит. Другие звезды на аллее славы не пострадали.