В цветах Динамо. Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской

Болельщики «Шахтера» не простили Мирче Луческу переход в киевское «Динамо».
Несколько дней назад звезда Мирчи на аллее славы около «Донбасс-Арены» была полностью залита синей краской, почти скрыв имя владельца.
Предполагают, что акция стала ответом на недавние слова румынского специалиста после матча с «Рухом».
«Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк, посмотреть аллею звезд «Шахтера». Легко управлять командой, когда у нее такой президент, как Ринат Ахметов», – сказал тогда Луческу.
Сообщается, что убирать краску никто не спешит. Другие звезды на аллее славы не пострадали.
Источник — Facebook
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может это первая звезда команде за первый еврокубок?
болелы Шахтера, наверное, лучше знают, может просветят...
может это первая звезда команде за первый еврокубок?
болелы Шахтера, наверное, лучше знают, может просветят...
Идиоты...
Просьба в мае дорисовать ещё две
Идиоты...
Просьба в мае дорисовать ещё две
Или хотели снизу жёлтой краской нижнюю половину залить, но кто-то спугнул.
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