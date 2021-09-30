В цветах Динамо. Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской

Акция стала ответом на недавние слова румынского специалиста

  • 30.09.2021 11:40
  • 4463 просмотра
  • 20 комментариев
В цветах Динамо. Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
© facebook.com/typycal.donetsk

Болельщики «Шахтера» не простили Мирче Луческу переход в киевское «Динамо». 
 
Несколько дней назад звезда Мирчи на аллее славы около «Донбасс-Арены» была полностью залита синей краской, почти скрыв имя владельца. 
 
Предполагают, что акция стала ответом на недавние слова румынского специалиста после матча с «Рухом».
 
«Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк, посмотреть аллею звезд «Шахтера». Легко управлять командой, когда у нее такой президент, как Ринат Ахметов», – сказал тогда Луческу.
 
Сообщается, что убирать краску никто не спешит. Другие звезды на аллее славы не пострадали.    

Источник — Facebook

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 12:52
    +1
    Calm, 30.09.2021 12:49
    Старший
    Средний
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
    xxxxxxxxxxxxххх, 30.09.2021 12:52
    +2
    Burevestnik, 30.09.2021 12:27
    там есть надпись, что это звезда Луческу?
    может это первая звезда команде за первый еврокубок?
    болелы Шахтера, наверное, лучше знают, может просветят...
    Конечно есть. Там все звёзды именные. В центре звёзды имена .
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 12:49
    -1
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 12:34
    Лично Суркис
    Старший
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 30.09.2021 12:42
    +2
    Откуда у них деньги на краску?)
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 12:34
    +3
    Calm, 30.09.2021 12:23
    Так кто то динамовский и облил.
    Лично Суркис
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.09.2021 12:27
    -3
    там есть надпись, что это звезда Луческу?
    может это первая звезда команде за первый еврокубок?
    болелы Шахтера, наверное, лучше знают, может просветят...
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 12:23
    -6
    PFCLviv, 30.09.2021 12:04
    Оце "повага" до тренера, який зробив для команди так багато...
    Так кто то динамовский и облил.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 12:22
    -2
    Тю, так все актуально
    Ссылка
    cotbus
    cotbus, 30.09.2021 12:13
    +1
    PFCLviv, 30.09.2021 12:04
    Оце "повага" до тренера, який зробив для команди так багато...
    почти как по "собачьему сердцу" - жаль дом ...
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 12:12
    +1
    GREEN DAY belokon, 30.09.2021 12:09
    Пойди и дорисуй!
    Идиоты...
    Рано у нас пока 29 чемпионств.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 30.09.2021 12:09
    -1
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 12:02
    Хорош теперь звезда синяя.
    Просьба в мае дорисовать ещё две
    Пойди и дорисуй!
    Идиоты...
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 12:06
    +2
    PFCLviv, 30.09.2021 12:04
    Оце "повага" до тренера, який зробив для команди так багато...
    Просто открыть итальянский ресторан в честь де дзерби дорого))))
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 30.09.2021 12:04
    +2
    Оце "повага" до тренера, який зробив для команди так багато...
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 12:02
    +2
    Хорош теперь звезда синяя.
    Просьба в мае дорисовать ещё две
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 30.09.2021 12:01
    -2
    Pavlo Kolejchuk, 30.09.2021 11:55
    Та ні молотки незаліти.
    Специально оставили - операция прикрытия.
    Или хотели снизу жёлтой краской нижнюю половину залить, но кто-то спугнул.
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 30.09.2021 11:55
    +3
    Burevestnik, 30.09.2021 11:52
    может это был болельщик Динамо?
    Та ні молотки незаліти.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.09.2021 11:52
    -2
    может это был болельщик Динамо?
    Ссылка
    kekandos
    kekandos, 30.09.2021 11:48
    +6
    просто безголовые
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 30.09.2021 11:47
    +7
    Ну что взять с убогих! А вообще это хорошо - пусть знают все, как связываться с даунецкими.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 11:42
    +9
    Идиоты
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности