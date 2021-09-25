Мирча ЛУЧЕСКУ: «В моем возрасте я уже не прохожу через коридоры от детей»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу 2:0 в матче УПЛ против «Руха», а также то, почему отказался пройти чемпионский коридор после игры за Суперкубок Украины с «Шахтером».
«Результат справедливый. Счет отображает то, что происходило на поле. Нам было важно контролировать игру и добиться результата. Я доволен и игрой, и результатом. Было важно взять 3 очка и остаться лидером. Ротация? Я делал замены, чтобы те, кто имеет много карточек, не играли. Очень много у нас карточек, и потом футболисты будут выпадать из-за дисквалификаций. Больше всего дают легкие карточки игрокам атаки - Буяльскому, Шапаренко. Нужно адаптироваться к этому».
«И я доволен теми, кто заменил лидеров. У нас нормальная реакция после поражения за Суперкубок. Это - чемпионат».
«Чемпионский коридор от «Шахтера»? Тут нечего комментировать. В моем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети».
«И я неуязвим к стрелам в свой адрес. Кто хочет, тот может поехать в Донецк и посмотреть на Аллею Звезд», - сказал Луческу.
Источник — Футбол 1/2/3
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Я же об этом ниже и написал.
Тут выдержки из интервью чуть "переделали"
Только когда Олимпик в свое время поднял вопрос судейства и поддержали его многие, вся местная группа комментаторов (face,serge kr ну и прочие ) дружно топила за Луччи.
Ну и будем откровенны ,известный кАнал тоже за него вступился.
Денисов прямо в эфире намекнул, что в свое время поддержал Олимпик,но сейчас может и не молчать
Ох чую дед многое может рассказать какими способами "действовал" Ахметов...
Ох чую дед многое может рассказать какими способами "действовал" Ахметов...
Я же об этом ниже и написал.
Тут выдержки из интервью чуть "переделали"
Ох чую дед многое может рассказать какими способами "действовал" Ахметов...
Я одного не пойму, зачем кАнал вопросы по Суперкубку задавал после Руха?
Тем более мы можем не знать многого в нынешних отношениях Мирчи и Шахтера
Он принял решение или может случайно поступил.
А истерят журналюги и кАнал ,которые вместо вопросов по игре с Рухом задавали вопросы про Суперкубок.
Ты ж не хейтер, понимашь надеюсь
Сегодня около сотни сообщений напечатал на всех ветках,бедняжка. и рыдаешь наверное и рыдаешь
Он принял решение или может случайно поступил.
А истерят журналюги и кАнал ,которые вместо вопросов по игре с Рухом задавали вопросы про Суперкубок.
Ты ж не хейтер, понимашь надеюсь
Сегодня около сотни сообщений напечатал на всех ветках,бедняжка. и рыдаешь наверное и рыдаешь
Луческу даже пример привел, что в игре с Колосом, которую 7-0 выиграли игрокам Динамо дали шесть карточек.
Если бы сегодня Сидор или Забарный вышли, то при малейшем касании была бы карточка.
Луческу даже пример привел, что в игре с Колосом, которую 7-0 выиграли игрокам Динамо дали шесть карточек.
Если бы сегодня Сидор или Забарный вышли, то при малейшем касании была бы карточка.
Как в Шахтере всё в обратку комментил - так и тут!!! Человек не меняется. Вспомните "Браво, Федерация!"
Ты ж, наверное, с подрибунки до скамейки дошёл? А почему в коридор лишних 50-т шагов не сделал? Нет сил? Иди на пенсию!
Бред! Тупая отмазка!
PS. Фанат Шахтера. И Луческу считаю(л) топовым!
Он сказал, что в его возрасте уже можно самому решать через какие коридоры ходить.
И еще кроме Донцка про Ахметова вспомнил.
Надо оригинал смотреть)
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