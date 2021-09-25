Мирча ЛУЧЕСКУ: «В моем возрасте я уже не прохожу через коридоры от детей»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 25.09.2021 22:01
  • 5090 просмотров
  • 26 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В моем возрасте я уже не прохожу через коридоры от детей»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу 2:0 в матче УПЛ против «Руха», а также то, почему отказался пройти чемпионский коридор после игры за Суперкубок Украины с «Шахтером».

«Результат справедливый. Счет отображает то, что происходило на поле. Нам было важно контролировать игру и добиться результата. Я доволен и игрой, и результатом. Было важно взять 3 очка и остаться лидером. Ротация? Я делал замены, чтобы те, кто имеет много карточек, не играли. Очень много у нас карточек, и потом футболисты будут выпадать из-за дисквалификаций. Больше всего дают легкие карточки игрокам атаки - Буяльскому, Шапаренко. Нужно адаптироваться к этому».

«И я доволен теми, кто заменил лидеров. У нас нормальная реакция после поражения за Суперкубок. Это - чемпионат».

«Чемпионский коридор от «Шахтера»? Тут нечего комментировать. В моем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети».

«И я неуязвим к стрелам в свой адрес. Кто хочет, тот может поехать в Донецк и посмотреть на Аллею Звезд», - сказал Луческу.

Источник — Футбол 1/2/3

(35 голосов)

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Комментарии
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    sahka1981
    sahka1981, 25.09.2021 23:38
    0
    avk2307, 25.09.2021 23:24
    100%.
    Я же об этом ниже и написал.
    Тут выдержки из интервью чуть "переделали"
    Так в реале дед многое может рассказать какими способами Ахметов "ковал" победы, запомнился момент когда после игры с КЛ в Донецке когда в ворота ШД на последних минутах не дали более чем явный пенальти при 2-1 там Кучер лёжа на газоне рукой прервал голевую передачу на игрока перед которыми были пустые ворота, но тогда было табу пенальти ворота ШД нельзя было ставить, и дед на пресухе стыдливо морозил мол если лёжа то игра рукой это не пенальти...
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    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 23:30
    +1
    Artyom_I, 25.09.2021 23:05
    Время всё расставит по местам. Если всё время рассчитывать на помощь судей - то рост останавливается, а дальше начинается деградация. Заканчивается это всё печально.
    Так и будет.
    Только когда Олимпик в свое время поднял вопрос судейства и поддержали его многие, вся местная группа комментаторов (face,serge kr ну и прочие ) дружно топила за Луччи.
    Ну и будем откровенны ,известный кАнал тоже за него вступился.
    Денисов прямо в эфире намекнул, что в свое время поддержал Олимпик,но сейчас может и не молчать
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    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 23:28
    -3
    sahka1981, 25.09.2021 23:23
    А ещё были такие слова: "Легко руководить командой, когда у нее такой президент, как Ахметов. Он делает все, чтобы команда играла и не чувствовала никаких преград."
    Ох чую дед многое может рассказать какими способами "действовал" Ахметов...
    Ну это совсем не то, когда брат руководит ФФУ и судейским комитетом.
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    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 23:26
    -4
    grifon., 25.09.2021 23:04
    неуважна фейся, другий гол теж з пеналя?
    Надо было 2 с пеналя забивать? Не с пенальти Динамо забивать не умеет?
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    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 23:24
    +3
    sahka1981, 25.09.2021 23:23
    А ещё были такие слова: "Легко руководить командой, когда у нее такой президент, как Ахметов. Он делает все, чтобы команда играла и не чувствовала никаких преград."
    Ох чую дед многое может рассказать какими способами "действовал" Ахметов...
    100%.
    Я же об этом ниже и написал.
    Тут выдержки из интервью чуть "переделали"
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 25.09.2021 23:23
    +2
    А ещё были такие слова: "Легко руководить командой, когда у нее такой президент, как Ахметов. Он делает все, чтобы команда играла и не чувствовала никаких преград."
    Ох чую дед многое может рассказать какими способами "действовал" Ахметов...
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 23:19
    +3
    BekXan, 25.09.2021 23:12
    Истерия не обязательно в эмоциях как многие считают.Достаточно его слов и разбора.Он непринял это поражение.И главное он виноват в нём очень сильно проиграв тактически в чистую.А он это очень не приемлит.Спокойней как на его возраст и опыт нада относиться к таким вещам и признавать свою вину.
    Так по игре он признал поражение, сказал, что Шахтер сильнее был сегодня, Динамо не забило свои моменты и индивидуальное мастерство игроков шахты во втором тайме в конечном итоге и привело к такому результату.
    Я одного не пойму, зачем кАнал вопросы по Суперкубку задавал после Руха?
    Тем более мы можем не знать многого в нынешних отношениях Мирчи и Шахтера
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    BekXan
    BekXan, 25.09.2021 23:12
    -5
    avk2307, 25.09.2021 23:01
    Он вообще не истерил.
    Он принял решение или может случайно поступил.
    А истерят журналюги и кАнал ,которые вместо вопросов по игре с Рухом задавали вопросы про Суперкубок.
    Ты ж не хейтер, понимашь надеюсь
    Истерия не обязательно в эмоциях как многие считают.Достаточно его слов и разбора.Он непринял это поражение.И главное он виноват в нём очень сильно проиграв тактически в чистую.А он это очень не приемлит.Спокойней как на его возраст и опыт нада относиться к таким вещам и признавать свою вину.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 23:05
    -1
    avk2307, 25.09.2021 22:59
    Прям такой чувствительный.
    Сегодня около сотни сообщений напечатал на всех ветках,бедняжка. и рыдаешь наверное и рыдаешь
    Время всё расставит по местам. Если всё время рассчитывать на помощь судей - то рост останавливается, а дальше начинается деградация. Заканчивается это всё печально.
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 25.09.2021 23:04
    -1
    неуважна фейся, другий гол теж з пеналя?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 23:01
    -6
    igogo, 25.09.2021 22:25
    Больно такие оплеухи получать. Но Мирча понимает, что круги скоро разойдутся. А главное это встреча в чемпионате. Ведь если Динамо выиграет, то на этом чемпионат и закончится.))) Этот не такой, как предыдущие. И тут Динамо уже вряд ли потом кому то проиграет.
    Да понятное дело, если такие пенальти в каждом матче, как тут проиграешь.
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    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 23:01
    +4
    BekXan, 25.09.2021 22:58
    Луч это уже маразм.Коридор уважения чемпионов !Дожил до седых волос столько год в футболе и тренером.А снобизм и непринятие поражений просто прёт.Интересно если бы тренером Шахтёра был твой сын и он обыграл тебя ты также себя вёл и истерил?Уважай в первую очередь себя и других.
    Он вообще не истерил.
    Он принял решение или может случайно поступил.
    А истерят журналюги и кАнал ,которые вместо вопросов по игре с Рухом задавали вопросы про Суперкубок.
    Ты ж не хейтер, понимашь надеюсь
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 22:59
    +1
    Artyom_I, 25.09.2021 22:53
    Ой, ну я сейчас расплачусь от жалости к бедному Динамо. Все время засуживают. Не дают честно выиграть матчи.
    Прям такой чувствительный.
    Сегодня около сотни сообщений напечатал на всех ветках,бедняжка. и рыдаешь наверное и рыдаешь
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 25.09.2021 22:58
    -2
    Луч это уже маразм.Коридор уважения чемпионов !Дожил до седых волос столько год в футболе и тренером.А снобизм и непринятие поражений просто прёт.Интересно если бы тренером Шахтёра был твой сын и он обыграл тебя ты также себя вёл и истерил?Уважай в первую очередь себя и других.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 22:54
    -7
    В таком возрасте пора на покой уже.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 22:53
    -3
    avk2307, 25.09.2021 22:25
    Ну все верно.
    Луческу даже пример привел, что в игре с Колосом, которую 7-0 выиграли игрокам Динамо дали шесть карточек.
    Если бы сегодня Сидор или Забарный вышли, то при малейшем касании была бы карточка.
    Ой, ну я сейчас расплачусь от жалости к бедному Динамо. Все время засуживают. Не дают честно выиграть матчи.
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 25.09.2021 22:48
    -4
    igogo, 25.09.2021 22:25
    Больно такие оплеухи получать. Но Мирча понимает, что круги скоро разойдутся. А главное это встреча в чемпионате. Ведь если Динамо выиграет, то на этом чемпионат и закончится.))) Этот не такой, как предыдущие. И тут Динамо уже вряд ли потом кому то проиграет.
    проиграет?! да судьи вытянут как с Александрией и Рухом,я тебя прошу... тут даже и слить можно Шахте,Мирча всё прекрасно понимает,но интригу жеж надо держать
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 22:25
    +5
    Artyom_I, 25.09.2021 22:16
    Как тяжело Луческу выигрывать с таким судейством. Жёлтые карточки игрокам Динамо даже иногда дают.
    Ну все верно.
    Луческу даже пример привел, что в игре с Колосом, которую 7-0 выиграли игрокам Динамо дали шесть карточек.
    Если бы сегодня Сидор или Забарный вышли, то при малейшем касании была бы карточка.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 25.09.2021 22:25
    +1
    Больно такие оплеухи получать. Но Мирча понимает, что круги скоро разойдутся. А главное это встреча в чемпионате. Ведь если Динамо выиграет, то на этом чемпионат и закончится.))) Этот не такой, как предыдущие. И тут Динамо уже вряд ли потом кому то проиграет.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 22:23
    +5
    box2box, 25.09.2021 22:19
    Тупо - Трепло.
    Как в Шахтере всё в обратку комментил - так и тут!!! Человек не меняется. Вспомните "Браво, Федерация!"
    Ты ж, наверное, с подрибунки до скамейки дошёл? А почему в коридор лишних 50-т шагов не сделал? Нет сил? Иди на пенсию!
    Бред! Тупая отмазка!
    PS. Фанат Шахтера. И Луческу считаю(л) топовым!
    Ну спорт юа не дословно перепечатал.
    Он сказал, что в его возрасте уже можно самому решать через какие коридоры ходить.
    И еще кроме Донцка про Ахметова вспомнил.
    Надо оригинал смотреть)
    Ссылка
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