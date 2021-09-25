Мирча ЛУЧЕСКУ: «В моем возрасте я уже не прохожу через коридоры от детей»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу 2:0 в матче УПЛ против «Руха», а также то, почему отказался пройти чемпионский коридор после игры за Суперкубок Украины с «Шахтером».

«Результат справедливый. Счет отображает то, что происходило на поле. Нам было важно контролировать игру и добиться результата. Я доволен и игрой, и результатом. Было важно взять 3 очка и остаться лидером. Ротация? Я делал замены, чтобы те, кто имеет много карточек, не играли. Очень много у нас карточек, и потом футболисты будут выпадать из-за дисквалификаций. Больше всего дают легкие карточки игрокам атаки - Буяльскому, Шапаренко. Нужно адаптироваться к этому».

«И я доволен теми, кто заменил лидеров. У нас нормальная реакция после поражения за Суперкубок. Это - чемпионат».

«Чемпионский коридор от «Шахтера»? Тут нечего комментировать. В моем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети».

«И я неуязвим к стрелам в свой адрес. Кто хочет, тот может поехать в Донецк и посмотреть на Аллею Звезд», - сказал Луческу.