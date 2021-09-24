В субботу, 25-го сентября, львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо» в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги. Команда Мирчи Луческу является лидером чемпионата, а львовяне расположились в середине турнирной таблицы.

Динамо

В минувший мид-уик киевляне потерпели первое поражение в текущем сезоне, уступив донецкому «Шахтеру» в матче за Суперкубок. Оправдания о недонастрое, которые постфактум звучали из лагеря «бело-синих», вряд ли удовлетворили поклонников киевской команды. Ведь битва с принципиальным соперником проиграна, а в таких матчах болельщики «Динамо» ждут от «бело-синих» максимальной самоотдачи. К тому же, перед противостоянием на «Олимпийском» киевляне заявляли про намерения в этом сезоне снова выиграть все внутренние трофеи. Уже не получилось.

Теперь перейдем к позитиву, ведь в чемпионате у «Динамо» пока все складывается очень неплохо. Команда Луческу возглавляет турнирную таблицу, имея лучший показатель по забитым и пропущенным голам. При этом в четырех последних матчах чемпионата киевляне оставляли свои ворота в неприкосновенности. В прошлом туре «бело-синим» ожесточенное сопротивление оказала «Александрия». Победу киевляне вырвали на 7-й компенсированной минуте, когда VAR помог арбитру усмотреть нарушение правил против Гармаша в штрафной александрийцев и был назначен пенальти. В предстоящем матче во Львове своим партнерам не поможет Виталий Буяльский. О проблемах со здоровьем у полузащитника не сообщалось, поэтому сделаем предположение, что тренерский штаб «Динамо» решил дать отдых одному из лидеров команды.

Рух

Львовяне в середине недели также проводили встречу, обыграв в 1/16 финала Кубка Украины перволиговый «Николаев» со счетом 3:0. При этом впервые в текущем сезоне «руховцы» забили более двух голов за матч, а игровую практику получили футболисты, нечасто попадающие в основной состав. Хет-триком в кубковом поединке отметился Даниил Кондраков, которому такое достижение покорилось впервые в составе «Руха». Кроме этого, Кондраков возглавил список лучших бомбардиров львовской команды (24 гола), опередив на один мяч Юрия Климчука. В матче против «Николаева» за «Рух» дебютировал бразилец Таллес, который перебрался во Львов прошедшим летом.

В отличие от «Динамо», которое в прошлом туре на последних минутах вырвало победу, «Рух» в концовке поединка против «Десны» упустил ничью. Львовяне гостили в Чернигове, и на 90-й минуте результативный удар Тотовицкого принес победу хозяевам поля. Главный тренер «руховцев» Леонид Кучук объяснил поражение нехваткой концентрации. «Нам не хватило концентрации. Был момент, когда наш футболист просто упал. Это называется концентрация. Футбол иногда состоит из расконцентрации, поэтому такой результат», – отметил белорусский специалист. В предстоящем матче с «Динамо» не сыграет Валерий Федорчук, который дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

История встреч

Команды ранее провели всего две очные дуэли, которые состоялись в прошлом сезоне. Сначала во Львове киевляне обыграли хозяев поля со счетом 2:0. Победу «бело-синим» принесли точные удары Карлоса Де Пены и Жерсона Родригеса. Во втором круге киевляне снова обыграли соперников, на этот раз забив в ворота «Руха» три безответных гола. Дублем в том поединке отметился Караваев, а еще один гол в свой актив записал Сидклей.

Комментарий

Своими ожиданиями от предстоящей встречи поделился нападающий «Руха» Андрей Борячук. «Сила «Динамо» - в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Эта команда квалифицированных футболистов, поэтому они удачно выступают на международной арене, а не только в чемпионате Украины. Мы хотим одержать победу над «Динамо» благодаря своим сильным качествам. Это будет нелегко, но постараемся проявить себя наилучшим образом», – сказал форвард.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Шкурин.

«Рух»: Панькив, Гагун, Белый, Мысык, Карасюк, Стаменкович, Климчук, Мартынюк, Б.Бойчук, Притула, Борячук.

Прогноз на противостояние

На следующей неделе «Динамо ждут очень непростые матчи с «Баварией» и донецким «Шахтером». Поэтому, возможно, киевляне попытаются во Львове экономить силы. Но настрой «руховцев» на столь статусного соперника не вызывает сомнений. И все же, считаем, что более высокий класс киевлян поможет им завоевать три очка.

25 сентября, суббота