9-й тур
Рух Львов
0 : 2
Динамо Киев
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Комфортное преимущество на фоне ротации. Динамо уверенно обыграло Рух

Киевляне во Львове забили два гола в ворота львовского клуба

  • 25.09.2021 21:20
  • 3985 просмотров
  • 53 комментария
Комфортное преимущество на фоне ротации. Динамо уверенно обыграло Рух
© ФК Динамо Киев

Матч на «Арене Львов» между местным «Рухом» и киевским «Динамо» был для команды Мирчи Луческу крайне важен, поскольку после разгромного поражения от донецкого «Шахтера» (0:3) в матче за Суперкубок Украины нужно было подойти в хорошем настроении к поединку с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов. Да и пополнить копилку тремя очками гостям было необходимо, ведь чемпионская гонка в самом разгаре. 
 
«Динамо», несмотря на большую ротацию, удалось оправдать статус фаворита и предрешить исход поединка еще в первом тайме. Сначала на 28 минуте полузащитник хозяев Ярослав Мартынюк у правой границы штрафной площади сфолил против Дениса Гармаша, за что арбитр назначил пенальти. К 11-метровой отметке традиционно подошел Виктор Цыганков и хладнокровно реализовал приговор, открыв счет на табло. 
 
Спустя 10 минут Юрию Панькиву пришлось во второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот: Александр Тымчик прострелил с правого фланга, Цыганков на ближней штанге пропустил мяч дальше, а Гармаш в центре замкнул передачу, удвоив преимущество «бело-синих».

УПЛ

После перерыва футболисты «Динамо» немного сбавили обороты, видимо, решили поберечь силы перед поединком с чемпионом Германии. Моментов, которые даже с натяжкой можно было бы назвать голевыми, подопечные Луческу не создали, в то время как «Рух» ближе к концу встречи едва не огорчил Георгия Бущана.

На 81 минуте Таллес из полукружия штрафной классно приложился по мячу, однако сфера предательски пролетела рядом со штангой, не позволив «Руху» забить гол престижа. Голкиперу киевского клуба все же удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Киевское «Динамо» выиграло 5-й матч УПЛ подряд с общим счетом 16:0 и сохранило трехочковый отрыв от «Шахтера» в турнирной таблице чемпионата УПЛ после девяти туров. «Рух» потерпел пятое поражение в сезоне. В среду, 29 августа, «Динамо» ждет поединок в Мюнхене, где соперник совсем другого уровня, поэтому даже за ничью зацепиться будет сложно.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Рух» – «Динамо» – 0:2

Цыганков (28, пенальти), Гармаш (38)

Сыч (36), Гагун (63), Белый (69), Карасюк (89)

«Рух»: Панькив, Карасюк, Гагун, Белый, Мартынюк, Сыч (Таллес, 81), Мысык, Климчук (Лях, 58), Б.Бойчук (Рунич, 65), Борячук (Кондраков, 58), Притула (Ориховский, 65).

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Караваев, 77), Шабанов, Тымчик, Кендзера, Гармаш, Андриевский, Шепелев, Цыганков (Де Пена, 85), Вербич (Витиньо, 62), Супряга (Шкурин, 63).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Денис Шаховец, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 22:05
    -1
    Віталій Ткачук, 25.09.2021 21:57
    ДК, забиває з пенальті, які були. Хоча, вболівальники фейкового Металіста, цього не зрозуміють.
    Та понятно, что все пенальти 100%, только в ворота Динамо такие пенальти не ставят.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 22:04 (изменен)
    +1
    cucumber, 25.09.2021 21:35
    Поздравляю болельщиков ДК с очень важной победой, не то что там какой то Суперкубок. Вот победа над Рухом в сто раз покруче какого то там трофея!! Рад за то, что Витя мастерски забил пенальти и продолжает быть главным пенальтистом современной Украины! Молодцы!
    Ты че . Теперь суперкубок самый главный трофей.
    Включил нейтральный кАнал футбол,т.к. он Динамо показывает сегодня, так там все паузы между играми и новинками заполняют фрагментами из игры этой.
    Ну или показывать больше нечего?
    Про Шериф не вспоминают
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 25.09.2021 22:01
    -1
    Як я і прогнозував кияни впевнено переможуть...
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 25.09.2021 22:00
    -1
    dudigo78, 25.09.2021 21:41
    Вітання киянам з заслуженою перемогою! Ну і окрема подяка за скандування "Тільки Львів і тільки Карпати!"
    ФК Львів ?!
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 21:59
    -1
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 25.09.2021 21:32
    С Баварией мне ситуация напомнит ту, когда я шершней в дупле дерева убивал. Дымовушку закинул в дупло, и эти вредители кто умер, а кто пьяный вылетел
    Надо добавить в ник еще пчеловод
    или убийца шершней
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 25.09.2021 21:59
    -1
    dudigo78, 25.09.2021 21:41
    Вітання киянам з заслуженою перемогою! Ну і окрема подяка за скандування "Тільки Львів і тільки Карпати!"
    Тільки Львів і тільки Карпати (гори)
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 25.09.2021 21:57
    +2
    cucumber, 25.09.2021 21:35
    Поздравляю болельщиков ДК с очень важной победой, не то что там какой то Суперкубок. Вот победа над Рухом в сто раз покруче какого то там трофея!! Рад за то, что Витя мастерски забил пенальти и продолжает быть главным пенальтистом современной Украины! Молодцы!
    ДК, забиває з пенальті, які були. Хоча, вболівальники фейкового Металіста, цього не зрозуміють.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 25.09.2021 21:55
    0
    Sunrise, 25.09.2021 21:49
    Опять победный с пенальти. Прям как Металлист в первой лиге
    Не заценят тут Леха
    Ссылка
    Mykola_nik
    Mykola_nik, 25.09.2021 21:53
    -4
    Для чого в команді Супряга?
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 25.09.2021 21:52
    -3
    Повагинуйте, пофеншуйте раз в 55
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 25.09.2021 21:49
    +1
    Максяфекалії випустили на прогулянку? Дихніть кисню після іспарєній, скоро знов по колєкторах
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 25.09.2021 21:49
    -6
    Опять победный с пенальти. Прям как Металлист в первой лиге
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 21:48
    -4
    Artyom_I, 25.09.2021 21:47
    Почему-то в названии статьи уверенную победу поменяли на комфортную. Наверное с таким судейством можно только комфортно побеждать.
    Лучше и не скажешь.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 21:47
    0
    Почему-то в названии статьи уверенную победу поменяли на комфортную. Наверное с таким судейством можно только комфортно побеждать.
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 25.09.2021 21:46
    +2
    Хто там на першому місці?
    Динамо Київ!
    Все як завжди.
    Шостий колектор кротофана рве свої пукани в клаву, миру вам терплячі ви наші
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 25.09.2021 21:44
    -4
    Обижающийся из Бергамо, 25.09.2021 21:42
    Мне интересно было бы посмотреть.
    Мне кажется им бы было очень больно.
    пффф,больно... ))) а посмотреть. скоро. весной)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 21:43
    -7
    cucumber, 25.09.2021 21:35
    Поздравляю болельщиков ДК с очень важной победой, не то что там какой то Суперкубок. Вот победа над Рухом в сто раз покруче какого то там трофея!! Рад за то, что Витя мастерски забил пенальти и продолжает быть главным пенальтистом современной Украины! Молодцы!
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 25.09.2021 21:42
    -4
    CheMP, 25.09.2021 21:37
    Ливерпуль,Челси,возможно МанСити,Боруссия Дортмунд,Реал(если напряжётся),и тд и тп. вот ПСЖ - нет,пока нет
    Мне интересно было бы посмотреть.
    Мне кажется им бы было очень больно.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.09.2021 21:42
    +3
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 25.09.2021 21:34
    А для чего Рамиреса покупали?
    Рамирес прилетел в Киев позавчера из Венесуэлы после ковида.
    Надо было его во Львов тащить?
    у нас не такая катастрофа с игроками как у арендуполя.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 21:41
    -4
    Алексей Голяченко, 25.09.2021 21:33
    Смотрите как стараются бродяги
    На носу Интер, а они Динамо и Динамо, пеналь и пеналь. Цирк уехал , а клоуны остались
    Лёшенька, скоро Бавария, потом снова Шахтёр, карма она такая.
    Ссылка
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