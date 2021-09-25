Комфортное преимущество на фоне ротации. Динамо уверенно обыграло Рух

Матч на «Арене Львов» между местным «Рухом» и киевским «Динамо» был для команды Мирчи Луческу крайне важен, поскольку после разгромного поражения от донецкого «Шахтера» (0:3) в матче за Суперкубок Украины нужно было подойти в хорошем настроении к поединку с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов. Да и пополнить копилку тремя очками гостям было необходимо, ведь чемпионская гонка в самом разгаре.



«Динамо», несмотря на большую ротацию, удалось оправдать статус фаворита и предрешить исход поединка еще в первом тайме. Сначала на 28 минуте полузащитник хозяев Ярослав Мартынюк у правой границы штрафной площади сфолил против Дениса Гармаша, за что арбитр назначил пенальти. К 11-метровой отметке традиционно подошел Виктор Цыганков и хладнокровно реализовал приговор, открыв счет на табло.



Спустя 10 минут Юрию Панькиву пришлось во второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот: Александр Тымчик прострелил с правого фланга, Цыганков на ближней штанге пропустил мяч дальше, а Гармаш в центре замкнул передачу, удвоив преимущество «бело-синих».

УПЛ

После перерыва футболисты «Динамо» немного сбавили обороты, видимо, решили поберечь силы перед поединком с чемпионом Германии. Моментов, которые даже с натяжкой можно было бы назвать голевыми, подопечные Луческу не создали, в то время как «Рух» ближе к концу встречи едва не огорчил Георгия Бущана.

На 81 минуте Таллес из полукружия штрафной классно приложился по мячу, однако сфера предательски пролетела рядом со штангой, не позволив «Руху» забить гол престижа. Голкиперу киевского клуба все же удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Киевское «Динамо» выиграло 5-й матч УПЛ подряд с общим счетом 16:0 и сохранило трехочковый отрыв от «Шахтера» в турнирной таблице чемпионата УПЛ после девяти туров. «Рух» потерпел пятое поражение в сезоне. В среду, 29 августа, «Динамо» ждет поединок в Мюнхене, где соперник совсем другого уровня, поэтому даже за ничью зацепиться будет сложно.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Рух» – «Динамо» – 0:2

Цыганков (28, пенальти), Гармаш (38)

Сыч (36), Гагун (63), Белый (69), Карасюк (89)

«Рух»: Панькив, Карасюк, Гагун, Белый, Мартынюк, Сыч (Таллес, 81), Мысык, Климчук (Лях, 58), Б.Бойчук (Рунич, 65), Борячук (Кондраков, 58), Притула (Ориховский, 65).

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Караваев, 77), Шабанов, Тымчик, Кендзера, Гармаш, Андриевский, Шепелев, Цыганков (Де Пена, 85), Вербич (Витиньо, 62), Супряга (Шкурин, 63).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА