В субботу, 25-го сентября, состоится поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 19:30.

В середине текущей недели обе команды проводили матчи. «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины уступило донецкому «Шахтеру» со счетом 0:3, а «Рух» со счетом 3:0 обыграл «Николаев» в 1/16 финала Кубка Украины. В прошлом туре чемпионата киевляне вырвали победу у «Александрии», забив единственный гол с пенальти на седьмой компенсированной минуте. А вот «Рух» в Чернигове на последних минутах упустил ничью в матче с «Десной». Ранее соперники провели всего два очных противостояния и в обоих «Динамо» оказалось сильнее. В прошлом сезоне «бело-синие» обыграли львовян 2:0 (во Львове) и 3:0 (в Киеве).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо».