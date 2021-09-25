9-й тур
Рух Львов
0 : 2
Динамо Киев
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух - Динамо - 0:2. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 25.09.2021 21:49
  • 6150 просмотров
  • 1 комментарий
Рух - Динамо - 0:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 9-го тура УПЛ «Рух» Львов принимал на своем поле киевское «Динамо» и уступил 0:2.

Рух - Динамо 0:2. Обзор матча

Рух - Динамо 0:1. Пенальти и гол Цыганкова

Рух - Динамо 0:2. Гол Гармаша

События матча
38' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
28' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    YAMAL
    online
    YAMAL, 25.09.2021 20:47
    +5
    Как-то наплевать на сопливые отрыжки о шубах ,о будущей игре с Баварией. Ты же не повесился ,когда Бавария вдула шахте. Переживём ,если проиграет.
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