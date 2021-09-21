Рух разгромил Николаев и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

В матче 1/16 финала Кубка Украины «Рух» Львов обыграл представителя Второй лиги «Николаев» со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд.
Кубок Украины. 1/16 финала
Николаев - Рух 0:3
Голы: Кондраков, 36, 44 (с пен), 90 (с пен)
Николаев (стартовый состав): Фастов, Голубка, Березянский, Мельничук, Окатий, Фальковский, Нечипоренко, Рослянков, Сурженко, Жавко, Кравченко
Рух (стартовый состав): Бандура, Кондраков, Кухарук, Стаменкович, Альваренга, Ориховский, Савчук, Слюсар, Таллес, Кузик, Лях
Источник — Sport.ua
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