Николаев
0 : 3
Рух Львов
21.09.2021, FT

Рух разгромил Николаев и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Клуб УПЛ прошел дальше

  • 21.09.2021 19:05
  • 1066 просмотров
  • 3 комментария
Рух разгромил Николаев и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
© fcrukh.com

В матче 1/16 финала Кубка Украины «Рух» Львов обыграл представителя Второй лиги «Николаев» со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд.

Кубок Украины. 1/16 финала

Николаев - Рух 0:3
Голы: Кондраков, 36, 44 (с пен), 90 (с пен)

Николаев (стартовый состав): Фастов, Голубка, Березянский, Мельничук, Окатий, Фальковский, Нечипоренко, Рослянков, Сурженко, Жавко, Кравченко

Рух (стартовый состав): Бандура, Кондраков, Кухарук, Стаменкович, Альваренга, Ориховский, Савчук, Слюсар, Таллес, Кузик, Лях

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    online
    Dmytro Dmytro, 21.09.2021 19:35
    0
    Синє г@мн0 всплило))) В суботу Динамо полягає мордою по газону))) Прийду,підтримаю друзів!!!!
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    Sergey Pyrlik
    Sergey Pyrlik, 21.09.2021 19:25
    +1
    Розгром за рахунок двох пенальті?
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    PFCLviv
    PFCLviv, 21.09.2021 19:18
    -2
    Молодці, рідненькі!
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