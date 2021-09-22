РОМАНЮК: «Руху очень не хватало Кучука на тренерском мостике»

Ассистент главного тренера львовского «Руха» Виталий Романюк после победы над «Николаевом» (3:0) в 1/16 финала Кубка Украины рассказал:

«Не сказал бы, что мы легко победили «Николаев». Это очень хорошая команда, идет в лидерах во Второй лиге. Очень благодарен команде за отношение к игре. Они сыграли профессионально, ответственно. Вышли и сделали то, о чем мы договаривались – молодцы.

Конечно, нам не хватало Леонида Станиславовича Кучука, но мы прошли весь цикл подготовки вместе. Команда знала, что нужно делать на поле, поэтому довела игру до логического завершения – победы».

Ранее сообщалось, что Леонид Кучук срочно отправился в Минск по семейным обстоятельствам. На 88-м году жизни умерла его мать.