Рух остался без главного тренера на матч Кубка Украины

Завтра, 21 сентября «Рух» в матче 1/16 финала Кубка Украины на выезде сыграет с «Николаевом». На этот матч львовский клуб остался без главного тренера.

Леонид Кучук срочно отправился в Минск по семейным обстоятельствам. На 88-м году жизни умерла его мать.

В отсутствие Кучука в матче с «Николаевом» действиями «Руха» будет руководить его ассистент Виталий Романюк.

Ранее журналистка телеканалов «Футбол» Даша Савина обвинила Кучука в сексизме.