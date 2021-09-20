Рух остался без главного тренера на матч Кубка Украины

Завтра, 21 сентября «Рух» в матче 1/16 финала Кубка Украины на выезде сыграет с «Николаевом». На этот матч львовский клуб остался без главного тренера.
Леонид Кучук срочно отправился в Минск по семейным обстоятельствам. На 88-м году жизни умерла его мать.
В отсутствие Кучука в матче с «Николаевом» действиями «Руха» будет руководить его ассистент Виталий Романюк.
Ранее журналистка телеканалов «Футбол» Даша Савина обвинила Кучука в сексизме.
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Источник — ФК Рух Львов
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