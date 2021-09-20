Савина обвинила главного тренера Руха в сексизме

Дарье не понравилась реакция Леонида Кучука на ее вопрос

  • 20.09.2021 11:56
  • 1126 просмотров
  • 5 комментариев
Савина обвинила главного тренера Руха в сексизме
© Великий футбол. Александр Денисов и Дарья Савина

Журналистка телеканалов «Футбол 1/2/3» Дарья Савина считает, что главный тренер «Руха» Леонид Кучук некорректно ответил во время послематчевого флеш-интервью после встречи с «Десной» (0:1).
 
«Он сказал мне, что я девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Я считаю, что это сексизм», – сказала Савина.
 
На вопрос о самом сложном моменте в матче Кучук ответил журналистке: «Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы девушка, наверное, лучше знаете», после чего рассмеялся.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 12:17
    0
    Не ну если эта уважаемая дама говорит, то
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    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 20.09.2021 12:16
    0
    Жінці сказали , що вона жінка - неймовірна неповага) А якщо серйозно, корисливі лицеміри дуже вміло використовують теперішні протестні настрої усіх «ображених». Страшно сказати комусь будь - яке слово - відразу звинуватять в якомусь
    «…цизмі»
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    Kapitoshka
    online
    Kapitoshka, 20.09.2021 12:15
    0
    Просто туго з гумором, тому що дівчина
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    dadlismit
    dadlismit, 20.09.2021 12:12
    0
    Савина обычная шкура, а гонору ой-ой-ой
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    Gargantua
    online
    Gargantua, 20.09.2021 12:07
    0
    треба було сказати:
    - уйді, старушка, я в пєчалі!
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