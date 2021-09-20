Савина обвинила главного тренера Руха в сексизме

Журналистка телеканалов «Футбол 1/2/3» Дарья Савина считает, что главный тренер «Руха» Леонид Кучук некорректно ответил во время послематчевого флеш-интервью после встречи с «Десной» (0:1).



«Он сказал мне, что я девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Я считаю, что это сексизм», – сказала Савина.



На вопрос о самом сложном моменте в матче Кучук ответил журналистке: «Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы девушка, наверное, лучше знаете», после чего рассмеялся.