Савина обвинила главного тренера Руха в сексизме

Журналистка телеканалов «Футбол 1/2/3» Дарья Савина считает, что главный тренер «Руха» Леонид Кучук некорректно ответил во время послематчевого флеш-интервью после встречи с «Десной» (0:1).
«Он сказал мне, что я девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Я считаю, что это сексизм», – сказала Савина.
На вопрос о самом сложном моменте в матче Кучук ответил журналистке: «Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы девушка, наверное, лучше знаете», после чего рассмеялся.
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
«…цизмі»
- уйді, старушка, я в пєчалі!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.