8-й тур
Десна
1 : 0
Рух Львов
17.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Под аккомпанемент ливня. Десна на последних минутах вырвала победу у Руха

Решающий гол забил Тотовицкий

  • 17.09.2021 21:25
  • 477 просмотров
  • 3 комментария
Под аккомпанемент ливня. Десна на последних минутах вырвала победу у Руха
© ФК Десна

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Десна» – «Рух» – 1:0

Тотовицкий (90)

Жук (40), Ковтун (55), Мысак (92) – Борячук (6), Федорчук (26), Карасюк (88), Сыч (90)

«Десна»: Мысак, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цымбалюк, Картушов, Болбат (В.Волошин, 87), Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).

«Рух»: Панькив, Гагун, Белый, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартынюк, Б.Бойчук (Лях, 83), Притула (Сыч, 73), Борячук (Кондраков, 83).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион имени Ю.Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Максим Щербаков, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 17.09.2021 21:33
    0
    Злые потому, что голодные...))
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 17.09.2021 21:29
    +3
    Игра двух посредственных команд и абсолютно случайная победа-справедливо былоб 0-0
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.09.2021 21:26
    0
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