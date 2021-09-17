Под аккомпанемент ливня. Десна на последних минутах вырвала победу у Руха

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Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Десна» – «Рух» – 1:0
Тотовицкий (90)
Жук (40), Ковтун (55), Мысак (92) – Борячук (6), Федорчук (26), Карасюк (88), Сыч (90)
«Десна»: Мысак, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цымбалюк, Картушов, Болбат (В.Волошин, 87), Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).
«Рух»: Панькив, Гагун, Белый, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартынюк, Б.Бойчук (Лях, 83), Притула (Сыч, 73), Борячук (Кондраков, 83).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Стадион имени Ю.Гагарина (Чернигов)
Максим Щербаков, Sport.ua
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