В пятницу, 17 сентября, в Чернигове на стадионе «им. Гагарина» состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» примет «Рух». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Десна

Не может победить уже три матча подряд. Но винить Александра Рябоконя и его подопечных никак нельзя - клуб переживает сложную финансовую ситуацию. О том, что бюджет «северян» будет существенно уменьшен было известно еще до старта сезона. Но то, что футболисты и тренерский состав не получает зарплаты уже 6 месяцев, общественность узнала только после матча с «Ворсклой».

К слову, поединок в Полтаве выдался достаточно интересным. Хозяева со старта ошеломили гостей двумя забитыми мячами, но к чести «Десны», команда не «выбросила белое полотенце», собралась с духом и вырвала ничью – 2:2.



А вот хватит ли «северянам» моральных сил и мотивации для дальнейших успешных поединков, большой вопрос...

Рух

У львовян с финансовой «подушкой» все стабильно. Впрочем, по-другому быть и не может у клуба, который ставит перед собой целью стать главной командой Львова. К великой мечте «желто-черные» идут медленно, но уверенно. И уже с новым «старым» тренером, Леонидом Кучуком.



Белорусский наставник сходу дал результат. Еще «не войдя во второй раз в ту же реку», а только «стоя на берегу», Кучук привел команду к победе над ровенским «Вересом» - 2:1. А в следующем туре взял очко в Ковалевке с «Колосом» - 1:1.



Такой же результат был зафиксирован в матче 6-го тура, когда на «Арену Львов» пожаловала «Заря». И ничья в матче с третьей силой УПЛ, также явный плюс для «желто-черных», которые, по всей видимости, только набирают обороты.



Статистика встреч

В Украинской Премьер-лиге клубы провели 2 матча. В обоих случаях побеждала «Десна». Делала она это уверенно и со вкусом - сначала 3:1 в Чернигове, а после и 4:0 во Львове.

Ориентировочные составы:

«Десна»: Мысак, Жук, Селин, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Тотовицкий, Картушов, Калитвинцев, Завийский, Безбородько

«Рух»: Панькив, Мысык, Мартынюк, Белый, Гагун, Карасюк, Кузык, Федорчук, Притула, Климчук, Борячук



Прогноз на противостояние

Несмотря на явное преимущество «северян» в статистике очных противостояний, нынешние тонус и форма команд уже не столь разительно отличается, как ранее. Рискнем предположить, что играя от обороны, «Рух» увезет из Чернигова минимальную победу.

17 сентября, пятница

«Десна» – «Рух» Чернигов. Стадион им. Гагарина. 19:30 ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1 ДЕСНА-РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Прогноз Sport.ua – 1:2



