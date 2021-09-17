17 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ, в котором играли «Десна» и «Рух» (1:0).
Победу хозяевам поля принес точный удар головой от Андрея Тотовицкого в конце матча.
Десна – Рух – 1:0. Победный удар Тотовицкого. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Тотовицкий, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.