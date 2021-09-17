В пятницу, 17-го сентября, состоится поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина и начнется в 19:30.

Черниговчане не знали побед в трех последних матчах. В предыдущем туре «Десна» сыграла в результативную ничью с полтавской «Ворсклой» (2:2). «Северяне» проигрывали со счетом 0:2, но еще в первом тайме сравняли результат. Несмотря на множество моментов у ворот, во втором тайме счет не изменился. «Рух» находится на девятом месте турнирной таблицы. В прошлом туре львовяне также сыграли вничью, поделив очки с луганской «Зарей» (1:1). Ранее соперники провели пять очных поединков: 4 победы одержала «Десна, а 1 победа досталась «руховцам».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Рух».