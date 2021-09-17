8-й тур
Десна
0 : 0
Рух Львов
17.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Десна – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.09.2021 01:45
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Десна – Рух. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

В пятницу, 17-го сентября, состоится поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина и начнется в 19:30.

Черниговчане не знали побед в трех последних матчах. В предыдущем туре «Десна» сыграла в результативную ничью с полтавской «Ворсклой» (2:2). «Северяне» проигрывали со счетом 0:2, но еще в первом тайме сравняли результат. Несмотря на множество моментов у ворот, во втором тайме счет не изменился. «Рух» находится на девятом месте турнирной таблицы. В прошлом туре львовяне также сыграли вничью, поделив очки с луганской «Зарей» (1:1). Ранее соперники провели пять очных поединков: 4 победы одержала «Десна, а 1 победа досталась «руховцам».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Рух».

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Источник — Sport.ua

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