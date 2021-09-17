Александр РЯБОКОНЬ: «Десне сейчас не хватает позитивных эмоций»

Команда добыла тяжелую победу

  • 17.09.2021 21:45
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  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Десне сейчас не хватает позитивных эмоций»
© desna.football

«Десна» в матче 8-го тура УПЛ обыграла «Рух» 1:0, забив гол в самом конце встречи. Игру прокомментировал наставник Александр Рябоконь.

«Обе команды бились до конца, но мы чуть больше атаковали и угрожали воротам соперника. Игра была скорее ничейной, но мы больше хотели выиграть. Думаю, игру удалось изменить заменами. Все неплохо вышли. Завийский вышел и сделал результативную передачу. Через несколько дней уже Кубок Украины, нужно было распределять усилия».

«Соперник был сложный, очень организованно действовал, хорошо двигался. Нам сейчас, возможно, не хватает позитивных эмоций, так что важно было выиграть», - сказал Рябоконь.

Ранее сообщалось, что игроки длительное время не получают зарплату.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    online
    Westwood., 17.09.2021 21:57
    0
    Ситуация с задержкой зарплаты усугубляеется руководству клуба пора задуматся
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