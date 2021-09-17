Не платят зарплату. Игроки Десны обратились в КДК УАФ

Черниговская «Десна» готовится к поединку 8-го тура УПЛ против львовского «Руха», который состоится в пятницу, 17 сентября, в Чернигове.
Несмотря на качественный старт в новом сезоне, благодаря которому команда одержала четыре победы в семи матчах УПЛ и с 13 очками в активе занимает четвертое место в чемпионате, у черниговского коллектива есть серьезные проблемы. Несколько футболистов «Десны» обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб за невыполнение контрактных обязательств. Задолженности по зарплатам перед некоторыми футболистами составляют три-четыре месяца, перед тренерским штабом — пять месяцев.
В минувшем туре УПЛ «Десна» сыграла вничью с полтавской «Ворсклой» (2:2).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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