Не платят зарплату. Игроки Десны обратились в КДК УАФ

Задолженности перед футболистами составляют 3-4 месяца

  • 17.09.2021 01:05
  • 388 просмотров
  • 1 комментарий
Не платят зарплату. Игроки Десны обратились в КДК УАФ
© ФК Десна

Черниговская «Десна» готовится к поединку 8-го тура УПЛ против львовского «Руха», который состоится в пятницу, 17 сентября, в Чернигове.

Несмотря на качественный старт в новом сезоне, благодаря которому команда одержала четыре победы в семи матчах УПЛ и с 13 очками в активе занимает четвертое место в чемпионате, у черниговского коллектива есть серьезные проблемы. Несколько футболистов «Десны» обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб за невыполнение контрактных обязательств. Задолженности по зарплатам перед некоторыми футболистами составляют три-четыре месяца, перед тренерским штабом — пять месяцев.

В минувшем туре УПЛ «Десна» сыграла вничью с полтавской «Ворсклой» (2:2).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 17.09.2021 01:38
    0
    Спорсор их в рф ?
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