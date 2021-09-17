Не платят зарплату. Игроки Десны обратились в КДК УАФ

Черниговская «Десна» готовится к поединку 8-го тура УПЛ против львовского «Руха», который состоится в пятницу, 17 сентября, в Чернигове.

Несмотря на качественный старт в новом сезоне, благодаря которому команда одержала четыре победы в семи матчах УПЛ и с 13 очками в активе занимает четвертое место в чемпионате, у черниговского коллектива есть серьезные проблемы. Несколько футболистов «Десны» обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб за невыполнение контрактных обязательств. Задолженности по зарплатам перед некоторыми футболистами составляют три-четыре месяца, перед тренерским штабом — пять месяцев.

В минувшем туре УПЛ «Десна» сыграла вничью с полтавской «Ворсклой» (2:2).