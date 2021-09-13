Источник: футболистам Десны не выплачивают зарплату уже полгода

Александр Рябоконь подтвердил информацию о большой задержке выплат

  • 13.09.2021 16:19
  • 1493 просмотра
  • 2 комментария
Источник: футболистам Десны не выплачивают зарплату уже полгода
© ФК Десна Чернигов. Александр Рябоконь

Футболистам черниговской «Десны» не выплачивают зарплату уже 5–6 месяцев.

По данным телеканала Футбол 1, главный тренер команды Александр Рябоконь подтвердил информацию о большой задержке выплат в клубе.

В матче 7-го тура УПЛ «Десна» сумела отыграть два мяча в поединке с «Ворсклой» (2:2).

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.09.2021 16:39
    +1
    И это Десна, клуб из топ-6 чемпионата. Что происходит (какой беспредел и нарушение контрактов, обязательств со стороны собственников клубов) происходит в других клубах, можно только догадываться.
    -
    Именно из-за таких случаев можно с уверенностью сказать, что чемпионат Украины по уровню цивилизованности и развитости хуже и чемпионата Чехии, и чемпионата Польши, и чемпионата Финляндии.
    -
    Но это не мешало модному лондонскому гольфисту Шевченко выбить из УАФ зп в районе 2.5 млн. у.е.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 13.09.2021 16:33
    +1
    Видать, им и предыдущей хватает на жизнь. Как на заводах при Кучме не платили по 2-3 месяца, так все и поразбегались куда глаза глядят.
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