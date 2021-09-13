Источник: футболистам Десны не выплачивают зарплату уже полгода

Футболистам черниговской «Десны» не выплачивают зарплату уже 5–6 месяцев.
По данным телеканала Футбол 1, главный тренер команды Александр Рябоконь подтвердил информацию о большой задержке выплат в клубе.
В матче 7-го тура УПЛ «Десна» сумела отыграть два мяча в поединке с «Ворсклой» (2:2).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Именно из-за таких случаев можно с уверенностью сказать, что чемпионат Украины по уровню цивилизованности и развитости хуже и чемпионата Чехии, и чемпионата Польши, и чемпионата Финляндии.
-
Но это не мешало модному лондонскому гольфисту Шевченко выбить из УАФ зп в районе 2.5 млн. у.е.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.