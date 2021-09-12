7-й тур
Ворскла
2 : 2
Десна
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Десна – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ

  • 12.09.2021 23:12
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Ворскла – Десна – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
© ФК Ворскла Полтава

12 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ, в котором вничью сыграли «Ворскла» и «Десна» (2:2).

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 25, Безбородько, 32.

Ворскла – Десна – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Пуцлин, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Степанюк, 17 мин.

ГОЛ! 2:1. Волошин, 25 мин.

ГОЛ! 2:2. Безбородько, 32 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
32' ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
25' ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Десна).
17' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
4' ГОЛ ! Мяч забил Давид Пуцлин (Ворскла).
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Источник — ФК Ворскла

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