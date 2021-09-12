12 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ, в котором вничью сыграли «Ворскла» и «Десна» (2:2).
Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 25, Безбородько, 32.
Ворскла – Десна – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Пуцлин, 4 мин.
ГОЛ! 2:0. Степанюк, 17 мин.
ГОЛ! 2:1. Волошин, 25 мин.
ГОЛ! 2:2. Безбородько, 32 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Десна).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Пуцлин (Ворскла).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.