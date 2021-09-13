Юрий МАКСИМОВ: «Нам не хватает мастерства»

В матче 7 тура УПЛ «Ворскла» и «Десна» сыграли вничью 2:2. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов поделился впечатлениями.

«Если мы не выиграли, значит не справились с задачей. На каждую игру нужно выходить и выигрывать, другой задачи нет. Ведя в счете 2:0, команда сдалась. Не хочу ничего сказать, но надо доводить до победы. С начала чемпионата такие моменты, выигрываем, ведем в счете, а заканчивается все ничьей. Где-то мастерства не хватает, делаем те ошибки, которые не должны делать», — сказал Максимов.

После 7-ми туров «Ворскла» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.