7-й тур
Ворскла
2 : 2
Десна
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий МАКСИМОВ: «Нам не хватает мастерства»

Наставник «Ворсклы» разочарован ничьей с «Десной»

  • 13.09.2021 08:40
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Юрий МАКСИМОВ: «Нам не хватает мастерства»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

В матче 7 тура УПЛ «Ворскла» и «Десна» сыграли вничью 2:2. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов поделился впечатлениями.

«Если мы не выиграли, значит не справились с задачей. На каждую игру нужно выходить и выигрывать, другой задачи нет. Ведя в счете 2:0, команда сдалась. Не хочу ничего сказать, но надо доводить до победы. С начала чемпионата такие моменты, выигрываем, ведем в счете, а заканчивается все ничьей. Где-то мастерства не хватает, делаем те ошибки, которые не должны делать», — сказал Максимов.

После 7-ми туров «Ворскла» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник — ФК Ворскла

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