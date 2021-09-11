В воскресенье, 12-го сентября, состоится поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и начнется в 19:30.

Команды расположились на соседних местах турнирной таблицы: «Десна» опережает «Ворсклу» на одно очко. В прошлом туре национального первенства полтавчане потерпели первое поражение, в Запорожье уступив луганской «Заре» со счетом 0:1. Черниговчане стартовали в новом чемпионате с четырех побед, но затем потерпели два болезненных поражения с одинаковым счетом 0:4. Особенно неожиданным стало фиаско команды Александра Рябоконя в матче против «Вереса». В прошлом чемпионате «северяне» на своем поле обыграли «зелено-белых» со счетом 1:0, а в Полтаве была зафиксирована ничья – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Десна».