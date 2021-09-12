7-й тур
Ворскла
2 : 2
Десна
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На встречных курсах. Ворскла и Десна сыграли вничью в зрелищном поединке

Команды забили по два гола и не реализовали много моментов

  • 12.09.2021 21:24
  • 439 просмотров
  • 4 комментария
На встречных курсах. Ворскла и Десна сыграли вничью в зрелищном поединке
© ФК Ворскла

Поединок в Полтаве между местной «Ворсклой» и черниговской «Десной» закрывал воскресную программу 7-го тура украинской Премьер-лиги. И хотя как минимум к двум субботним матчам было приковано больше внимания, по накалу именно встреча команд Юрия Максимова и Александра Рябоконя больше всего заслуживала на статус центральной. 
 
«Ворскла» в дебюте игры ошарашила соперника, сделав заявку на победу. Уже на четвертой минуте Скляр с правого фланга скинул в центр штрафной, где Пуцлину удалось пробить мимо Мысака. Вскоре вратарю гостей пришлось снова вытаскивать мяч из сетки, в этот раз его огорчил Степанюк, которому ассистировал тот же Скляр. 
 
Как ни странно, футболисты «Десны» после этого не опустили руки, а сумели отыграться еще до перерыва. Сначала на экваторе первого тайма Волошин воспользовался ошибкой Якубу, ворвался в штрафную и сократил разрыв в счете. А несколько минут спустя Тотовицкий вывел Безбородько на свидание с Ризныком, которому не удалось спасти «Ворсклу» от второго пропущенного мяча. 
 
На перерыв команды ушли при равном счете на табло, поэтому во втором тайме все началось по сути с чистого листа. Обе команды продолжили создавать опасные моменты и могли продолжить голевую перестрелку, однако в одних моментах игрокам не хватало точности, в других на высоте были голкиперы – и Ризнык, и Мысак в нескольких эпизодах сыграли просто блестяще, спасая свои ворота.

Ближе к концу встречи было заметно, что сказалась усталость, да и никто не спешил рисковать. Все-таки одно очко, добытое в борьбе с прямым конкурентом за еврокубковую зону, лучше, чем «журавель в небе».

2:2 – результативная ничья позволила «Десне» с 13 очками обойти «Днепр-1» за счет лучшей разницы мячей и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице элитного дивизиона Украины. У «Ворсклы» теперь 12 баллов и шестое место.

Интересно, что для «северян» это первая ничья в сезоне. Команда Александра Рябоконя, которая на старте сезона выиграла четыре поединка подряд, прервала серию из двух поражений.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Ворскла» – «Десна» – 2:2

Пуцлин (4), Степанюк (17) – В.Волошин (26), Безбородько (32)

Тилль (16), Бондаренко (70) – Селин (12), В.Волошин (28), Картушов (41), Завийский (64), Цымбалюк (81)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу (Яворский, 46), Бондаренко, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Челядин, Скляр (Вакула, 59; Кравчук, 85), Тилль, Степанюк, Рангел (Пешич, 68).

«Десна»: Мысак, Жук, Селин, Цымбалюк, Болбат (Ковтун, 89), Домбровский, Тотовицкий, Картушов, В.Волошин (Калитвинцев, 46), Завийский, Безбородько (Будковский, 73).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    online
    BekXan, 12.09.2021 21:37
    0
    Так издеваться над своими болельщиками может только Ворскла
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 12.09.2021 21:34
    0
    igor shmuylo, 12.09.2021 21:31
    Ворскла привезла сама себе 2 гола.первые 20 мин.были шикарные
    А потом начался цырк
    Пока команду будет возглавлять Максимов Цирк будет гастролировать.
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 12.09.2021 21:34
    0
    Те команды которые имеют мозги и понимание с хорошим тренером выщли сыграли с десной на победу и поехали домой.Но это не про Ворсклу.Дураков жизнь ничего не учит.А Максимова нада гнать и быстрее.
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 12.09.2021 21:31
    0
    Ворскла привезла сама себе 2 гола.первые 20 мин.были шикарные
    А потом начался цырк
    Ссылка
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